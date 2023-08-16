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    Гособвинение оценило унижение петербуржцев саентологами

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    Прокурор выступил в прениях сторон по делу саентологов и запросил сроки пяти фигурантам. Они немаленькие, но и делу почти столько же.

    О прокурорской просьбе отправить всех пятерых в колонию 16 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Больше всего обвинение запросило для духовного лидера саентологов Ивана Мацицкого — восемь лет общего режима. Исполнительный директор Галина Шуринова может получить шесть лет и один месяц, столько же — начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева. Главбуха Сахиба Алиева прокурор просит посадить на шесть лет и три месяца, а заместителя Терентьевой Констанцию Есаулкову на три года и один месяц.

    Дело было возбуждено еще в 2016 году, фигуранты были арестованы в 2017-м, позже выпущены под домашний арест. Материалы в суде четвертый год — с учетом времени под стражей и под арестом, если кому-то и придется действительно отбывать срок, то не так уж и долго.

    «3600 листов бумаги, внешне схожих с банкнотами долларов США номиналом 100, найденных в помещениях сообщества "Религиозная группа "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга", обвинение просит конфисковать в доход государства», — добавляет пресс-служба.

    Слово в прениях передано защите и подсудимым. Они хотят оправдания.

    Петербургских саентологов судят за создание экстремистского сообщества, незаконную предпринимательскую деятельность и унижение человеческого достоинства. За действиями организации, которая существовала в России еще с 90-х годов, следила ФСБ. Система наказаний за проступки, когда адептов отчитывали на сцене и лишали их аудиенции с носителями саентологического учения, показалась оперативникам глубоко вне закона.

    Саентология — учение об управлении разумом для достижения успеха. Основоположник — Рон Хаббард. Ячейки саентологов регистрируются по всему миру в качестве религиозных групп и организаций. Учение распространено более чем в сотне стран. В некоторых государствах оно запрещено. В России — нет, но некоторые материалы Хаббарда признаны экстремистскими. Петербургская саентологическая церковь распространяла, в том числе, и литературу из запрещенного списка. Религиозной организацией она не была признана российскими властями. В 2014 году ЕСПЧ вынес решение о незаконности действий Минюста.

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