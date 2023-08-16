Гособвинение оценило унижение петербуржцев саентологами

Прокурор выступил в прениях сторон по делу саентологов и запросил сроки пяти фигурантам. Они немаленькие, но и делу почти столько же.



О прокурорской просьбе отправить всех пятерых в колонию 16 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Больше всего обвинение запросило для духовного лидера саентологов Ивана Мацицкого — восемь лет общего режима. Исполнительный директор Галина Шуринова может получить шесть лет и один месяц, столько же — начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева. Главбуха Сахиба Алиева прокурор просит посадить на шесть лет и три месяца, а заместителя Терентьевой Констанцию Есаулкову на три года и один месяц.

