Гособвинение оценило унижение петербуржцев саентологами

Прокурор выступил в прениях сторон по делу саентологов и запросил сроки пяти фигурантам. Они немаленькие, но и делу почти столько же.
О прокурорской просьбе отправить всех пятерых в колонию 16 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга. Больше всего обвинение запросило для духовного лидера саентологов Ивана Мацицкого — восемь лет общего режима. Исполнительный директор Галина Шуринова может получить шесть лет и один месяц, столько же — начальник службы собственной безопасности Анастасия Терентьева. Главбуха Сахиба Алиева прокурор просит посадить на шесть лет и три месяца, а заместителя Терентьевой Констанцию Есаулкову на три года и один месяц.
Дело было возбуждено еще в 2016 году, фигуранты были арестованы в 2017-м, позже выпущены под домашний арест. Материалы в суде четвертый год — с учетом времени под стражей и под арестом, если кому-то и придется действительно отбывать срок, то не так уж и долго.
«3600 листов бумаги, внешне схожих с банкнотами долларов США номиналом 100, найденных в помещениях сообщества "Религиозная группа "Саентологическая церковь города Санкт-Петербурга", обвинение просит конфисковать в доход государства», — добавляет пресс-служба.
Слово в прениях передано защите и подсудимым. Они хотят оправдания.
Петербургских саентологов судят за создание экстремистского сообщества, незаконную предпринимательскую деятельность и унижение человеческого достоинства. За действиями организации, которая существовала в России еще с 90-х годов, следила ФСБ. Система наказаний за проступки, когда адептов отчитывали на сцене и лишали их аудиенции с носителями саентологического учения, показалась оперативникам глубоко вне закона.