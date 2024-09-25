Одним концом на стадионе. Посмотрите на радугу над Приморским районом с высоты птичьего полета

После летнего дождя вечером 25 сентября над Приморским районом раскинулась радуга. Живописными кадрами поделились в пресс-службе Лахта Центра
Радуга над залитым золотом кварталом словно вырастает из стадиона «Газпром Арена» и приземляется между домов. «А еще тень от самой башни, на этот раз не поместившаяся на земле и уходящая куда-то в небо», — прокомментировали фото в Лахта Центре.
Напомним, что 25 сентября в городе завершилось очередным температурным рекордом. Вечером в городе прошел летний дождь.