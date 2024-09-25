В США казнили Марселласа Уильямса, осужденного за убийство журналистки. Семья жертвы и прокурор были против

В США казнили 55-летнего Марселласа Уильямса, которого осудили за убийство бывшей журналистки Фелиции Гейл, сообщает 25 сентября CNN. Вечером 24 сентября ему ввели смертельную инъекцию.



Тело девушки с ножевыми ранениями нашли в ее собственном доме в 1998 году. Уильямса признали виновным в убийстве в 2001-м. Однако судебное разбирательство растянулось на 20 лет. Он отрицал свою вину. Семья жертвы, а также прокурор округа выступали против его казни. Тем не менее Верховный суд штата Миссури и местный губернатор Майк Парсон отказались отменять вынесенное решение.



Как отмечает издание, сторона Уильямса настаивала на том, что прямых доказательств его вины нет. Проблема заключалась в том, что на ноже, которым совершалось убийство, были найдены разные образцы ДНК — в том числе и сотрудников правоохранительных органов, работавших без перчаток. Точно установить ДНК Уильямса не удавалось.



Однако, как отвечали в офисе генпрокурора, были другие доказательства, которые указывали на его вину: например, после убийства в машине Уильямса были найдены личные вещи жертвы. Один из свидетелей дал показания о том, что обвиняемый продал ему ноутбук убитой журналистки. Кроме того, девушка Уильямса видела, как он избавлялся от окровавленной одежды, в которой был во время расправы.



Ранее «Фонтанка» писала, что поджигателя анимационной студии Kyoto Animation в Японии приговорили к смертной казни. В результате инцидента погибли 36 человек.

