«Такого раньше не было»: в России введут гранты для иностранных студентов на переезд, проживание, медстраховку и стипендию

В 2025 году в России появятся гранты на оплату переезда к месту учебы. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает «Интерфакс» в среду, 25 сентября .



В ходе Российско-Азербайджанского научно-образовательного форума он отметил, что воспользоваться новой привилегией смогут иностранные студенты. «Такого раньше не было. С 2025 года у нас появятся, помимо квот, еще и гранты», — отметил Фальков.



Предполагается, что гранты покроют прибывшим учащимся не только переезд, но и проживание, медицинскую страховку и стипендию.



Отметим, что часть иногородних студентов традиционно съезжается в Петербург. Однако мест в общежитиях учреждений может не хватить даже поступившим на бюджет. Ситуация с заселением в последние годы стоит довольно остро. Подробнее о том, как вузы города справляются с потоком иногородних студентов, — в материале «Фонтанки».

