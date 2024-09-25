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    «Такого раньше не было»: в России введут гранты для иностранных студентов на переезд, проживание, медстраховку и стипендию

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    В 2025 году в России появятся гранты на оплату переезда к месту учебы. Об этом сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает «Интерфакс» в среду, 25 сентября.

    В ходе Российско-Азербайджанского научно-образовательного форума он отметил, что воспользоваться новой привилегией смогут иностранные студенты. «Такого раньше не было. С 2025 года у нас появятся, помимо квот, еще и гранты», — отметил Фальков.

    Предполагается, что гранты покроют прибывшим учащимся не только переезд, но и проживание, медицинскую страховку и стипендию.

    Отметим, что часть иногородних студентов традиционно съезжается в Петербург. Однако мест в общежитиях учреждений может не хватить даже поступившим на бюджет. Ситуация с заселением в последние годы стоит довольно остро. Подробнее о том, как вузы города справляются с потоком иногородних студентов, — в материале «Фонтанки».

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    ГрантыСтудентыПереездСтипендияСтраховкаВалерий ФальковМинобрнауки
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