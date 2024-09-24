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Общество США снова заявили о готовности возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

США снова заявили о готовности возобновить переговоры с Россией по ДСНВ

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США готовы к переговорам с Россией по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Такое заявление в Белом доме сделали 24 сентября, сообщает агентство РИА Новости. США ждет ответа от России.

Вашингтон уже третий год подряд сообщает о готовности обсуждать ДСНВ, последний раз он заявил об этом в марте 2024 года на дебатах в Совбезе ООН по ядерному разоружению и нераспространению ядерного оружия.

Годом ранее в Пентагоне заявили, что Россия отказалась обмениваться данными по ДСНВ: в феврале 2023 года президент Владимир Путин подписал указ о приостановке участия России в договоре. Как объяснял тогда пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, чтобы продолжить сотрудничество в рамках ДСНВ, Запад должен прислушаться к озабоченностям России по вопросам безопасности.

Приостановку действия ДСНВ анонсировал 21 февраля Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Президент РФ отмечал, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов, а НАТО желает нанести стратегическое поражение РФ. Он назвал «бредом» требования допустить инспекции США на российские ядерные объекты в нынешних условиях. Кроме того, Кремль хочет понять, как учитывать совокупный ударный потенциал НАТО вместе с возможностями Франции и Великобритании, ядерные арсеналы которых тоже направлены против России. В МИД РФ сомневаются в возможности возобновления переговоров с Вашингтоном по договору в ближайшее время. «Фонтанка» попыталась разобраться, чем грозит решение лидера РФ выйти из договора об СНВ.

Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3, подписан в 2010 году. Он предполагает сокращение с каждой стороны числа боезарядов до 1550, а средств их доставки — до 700 единиц. Первое соглашение между странами об ограничении ядерного арсенала было заключено еще в 1972 году. В 1979 году СССР и США договорились ограничить количество средств доставки до 2500 с каждой стороны. Логическим продолжением стало заключение в 1987 году договора о ликвидации ракет малой и средней дальности (до 5500 км). В 1991 году заключен договор СНВ-1 (1600 средств доставки и 6000 боезарядов). В 1993 году удалось договориться в рамках СНВ-2 о предельной численности боезарядов в 3500 единиц. В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора о противоракетной обороне (вторая часть системы глобального ядерного сдерживания), в ответ на это РФ вышла из СНВ-2. До 2010 года вместо него действовал договор о сокращении стратегических наступательных потенциалов. По оценкам экспертов, в 2020 году Россия имела 510 развернутых носителей ядерных вооружений, 1 447 ядерных боезарядов и 764 развернутых и неразвернутых пусковых установок. У США было 675 носителей, 1 457 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых ПУ.

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