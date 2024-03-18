Без предварительных условий. Постпред США в ООН заявила, что Вашингтон готов обсудить с Москвой и Пекином контроль над вооружениями

США готовы вести с Россией и Китаем переговоры по контролю над вооружениями. Об этом заявила постоянный представитель Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает 18 марта ТАСС.



По словам постпреда США, Вашингтон готов обсуждать данную тему «прямо сейчас, без предварительных условий». Слова прозвучали на открытых дебатах в Совете Безопасности по теме ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Кроме того, США и Япония подготовили проект резолюции Совбеза ООН, подтверждающей запрет на размещение ядерного оружия в космосе.

