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    Без предварительных условий. Постпред США в ООН заявила, что Вашингтон готов обсудить с Москвой и Пекином контроль над вооружениями

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    23 комментария

    США готовы вести с Россией и Китаем переговоры по контролю над вооружениями. Об этом заявила постоянный представитель Вашингтона при ООН Линда Томас-Гринфилд, передает 18 марта ТАСС.

    По словам постпреда США, Вашингтон готов обсуждать данную тему «прямо сейчас, без предварительных условий». Слова прозвучали на открытых дебатах в Совете Безопасности по теме ядерного разоружения и нераспространения ядерного оружия. Кроме того, США и Япония подготовили проект резолюции Совбеза ООН, подтверждающей запрет на размещение ядерного оружия в космосе.

    Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что Россия и США должны вернуться к полному выполнению Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3).

    Приостановку действия ДСНВ анонсировал 21 февраля 2023 года Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Президент РФ отмечал, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов, а НАТО желает нанести стратегическое поражение РФ. Он назвал «бредом» требования допустить инспекции США на российские ядерные объекты в нынешних условиях. Кроме того, Кремль хочет понять, как учитывать совокупный ударный потенциал НАТО вместе с возможностями Франции и Великобритании, ядерные арсеналы которых тоже направлены против России. В МИД РФ сомневаются в возможности возобновления переговоров с Вашингтоном по договору в ближайшее время. «Фонтанка» попыталась разобраться, чем грозит решение лидера РФ выйти из договора об СНВ.

    Договор между Россией и США о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-3, подписан в 2010 году. Он предполагает сокращение с каждой стороны числа боезарядов до 1550, а средств их доставки — до 700 единиц. Первое соглашение между странами об ограничении ядерного арсенала было заключено еще в 1972 году. По оценкам экспертов, в 2020 году Россия имела 510 развернутых носителей ядерных вооружений, 1 447 ядерных боезарядов и 764 развернутых и неразвернутых пусковых установок. У США было 675 носителей, 1 457 боеголовок и 800 развернутых и неразвернутых ПУ.

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    Комментарии 23

    sektor718 Мар 2024 в 20:24
    «постоянный представитель Вашингтона при ООН» эта должность так себе. Не по рангу такие вопросы обсуждать.
    В.В. Путин уже высказывался по этому поводу. Пока нас записали в недружественные страны и ставят задачу о стратегическом поражении ни о каких переговорах не может быть и речи.
    Да и эта инициатива более похожа на предвыборную гонку президента США. Ведь в случае положительного решения ему добавится очков в рейтинг.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 20:10
    Пошли они эти запад с америкосами на большой и толстый,не хрен им верить,снова что то хотят выдумать.
    +0−0
    Гость18 Мар 2024 в 20:10
    А есть что контролировать? США кое-кому явно льстят и подыгрывают.
    +0−0
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