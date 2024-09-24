Мишустин анонсировал увеличение МРОТа на 16,5% с 2025 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России вырастет более чем на 16,5% и составит 22 440 рублей. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании правительства.





По словам премьер-министра, к 2030 году МРОТ может достигнуть 35 тысяч рублей. Повышение минимального размера оплаты труда скажется на росте зарплат четырех миллионов россиян, заявил Мишустин.



«В соответствии с указом президента РФ необходимо обеспечить опережающий рост минимального размера оплаты труда. Напомню, к 2030 году он должен достигнуть 35 тысяч рублей. С начала следующего года минимальный размер оплаты труда будет увеличен более чем на 16,5%, составит 22 тысячи 440 рублей», — сказал глава кабмина РФ.



Напомним, что о повышении МРОТ президент России Владимир Путин говорил в ходе обращения к Федеральному собранию 29 февраля 2024 года. «К 2030 году МРОТ должен увеличиться еще почти вдвое, до 35 тысяч рублей», — заявлял президент. Ответственным за исполнение поручений президента был назначен Мишустин.



В июне этого года на пленарном заседании ПМЭФ Путин сообщил, что в России с 2025 года установят соотношение МРОТ с медианной зарплатой. По словам президента, минимальный размер оплаты труда составит 48% медианной зарплаты по экономике и достигнет 22 тысяч рублей, а затем продолжит расти.



Вскоре Минтруд России предложил увеличить минимальную зарплату россиян до 22 440 рублей. На сегодняшний день проект «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» находится на этапе завершения независимой антикоррупционной экспертизы.

