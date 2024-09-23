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    «Без поддержки государства невозможно обойтись»: в Госдуме оценили затраты на замену лифтов в РФ в трехлетней перспективе

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    Замена лифтов в России обойдется примерно в 22 миллиарда рублей в трехлетней перспективе. Такие данные привела заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, если не выделить эти средства в указанное время, после потребуется сумма в три-четыре раза больше.

    «Мы должны были заменить все исчерпавшие свой срок службы лифты к 2025 году, но, скорее всего, этот срок будет перенесен», — отметила Разворотнева. По ее словам, другого выхода нет, поскольку иначе «Ростехнадзор начнет все лифты, которые старше 25 лет, останавливать». «Тут без поддержки государства невозможно обойтись», — добавила она (цитата по «Интерфаксу»).

    Впрочем, в федеральном бюджете следующего трехлетнего периода вряд ли появятся эти средства, заявила Разворотнева. В то же время зампредседателя думского комитета обратила внимание на то, что «количество лифтов, которое своевременно не заменяется, оно постоянно накапливается».

    Ранее гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко уже сообщал, что срок эксплуатации большого количества лифтов в России истечет к началу 2025 года, превысив 25 лет.

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