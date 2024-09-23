«Без поддержки государства невозможно обойтись»: в Госдуме оценили затраты на замену лифтов в РФ в трехлетней перспективе

Замена лифтов в России обойдется примерно в 22 миллиарда рублей в трехлетней перспективе. Такие данные привела заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее словам, если не выделить эти средства в указанное время, после потребуется сумма в три-четыре раза больше.



«Мы должны были заменить все исчерпавшие свой срок службы лифты к 2025 году, но, скорее всего, этот срок будет перенесен», — отметила Разворотнева. По ее словам, другого выхода нет, поскольку иначе «Ростехнадзор начнет все лифты, которые старше 25 лет, останавливать». «Тут без поддержки государства невозможно обойтись», — добавила она (цитата по «Интерфаксу»).