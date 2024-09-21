В Ленобласть приходят первые заморозки

Первые заморозки ударят по Ленинградской области уже этой ночью. Как в субботу, 21 сентября, сообщает региональный МЧС, ожидается до минус двух градусов местами.
Ночью температура воздуха: +2..+7 градусов тепла. Однако местами — заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.
Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов.
Также спасатели предупреждают, что заморозки ожидаются и в ночь на понедельник, 23 сентября. В воздухе и на почве в большинство районов Ленинградской области подморозит до -1..-3 градусов.
Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.