В Ленобласть приходят первые заморозки

Первые заморозки ударят по Ленинградской области уже этой ночью. Как в субботу, 21 сентября, сообщает региональный МЧС, ожидается до минус двух градусов местами.



Ночью температура воздуха: +2..+7 градусов тепла. Однако местами — заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.



Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов.



Также спасатели предупреждают, что заморозки ожидаются и в ночь на понедельник, 23 сентября. В воздухе и на почве в большинство районов Ленинградской области подморозит до -1..-3 градусов.

