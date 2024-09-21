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Общество В Ленобласть приходят первые заморозки

В Ленобласть приходят первые заморозки

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Первые заморозки ударят по Ленинградской области уже этой ночью. Как в субботу, 21 сентября, сообщает региональный МЧС, ожидается до минус двух градусов местами.

Ночью температура воздуха: +2..+7 градусов тепла. Однако местами — заморозки в воздухе и на почве до -2 градусов.

Днем воздух прогреется до +9…+14 градусов.

Также спасатели предупреждают, что заморозки ожидаются и в ночь на понедельник, 23 сентября. В воздухе и на почве в большинство районов Ленинградской области подморозит до -1..-3 градусов.

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Погода Заморозки Ленинградская область
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Комментарии
5
triton1977
26 минут
Инфа о грядущих заморозках в Ленобласти в первую очередь актуальна для тех, у кого еще не закончился дачно-огородный сезон))
263784231
6 минут
"Заморозки на почве и облысенье леса, небо серое цвета кровельного железа. Выходя во двор нечётного октября, ёжась, число округляешь до «ох ты тля».
Artimenga
22 минуты
Не было не было и вот опять снова!
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