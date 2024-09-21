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Общество Из лесов Ленобласти несут полные корзины грибов. Фото

Из лесов Ленобласти несут полные корзины грибов. Фото

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10 комментариев

Внушительную корзинку собрали в Тосненском, Лужском и Всеволожском районах, а вот в Ломоносовском совсем немного грибов. «Охотники» отмечают, что сейчас лес сухой и лучше дождаться дождей. Об этом стало известно в субботу, 21 сентября, из рассказов самих грибников в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

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«Лес сухой, но собрать можно. Брусника поспела совсем. Кое-где черника висит, собрали полведра», — рассказал один из любителей. Другой грибник добавил, что грибов меньше, чем пару дней назад, как и людей.

К слову о ягодах, их тоже в лесу сейчас много, некоторые собирают их большими ведрами, а кто-то забирает из леса совсем немного.

В начале сентября петербурженка заглянула в лисью нору — и нашла там гриб вверх тормашками.

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Комментарии
10
VKuser15335355
1 час
В выборгском районе пустой лес, остатки грибов с лета догнивают.
Джордано Бруно
1 час
Говорят в Павловске в парке находят грибы - трюфеля.
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