Из лесов Ленобласти несут полные корзины грибов. Фото

Внушительную корзинку собрали в Тосненском, Лужском и Всеволожском районах, а вот в Ломоносовском совсем немного грибов. «Охотники» отмечают, что сейчас лес сухой и лучше дождаться дождей. Об этом стало известно в субботу, 21 сентября, из рассказов самих грибников в группе «Грибы и Грибники СПб» во «ВКонтакте».

«Лес сухой, но собрать можно. Брусника поспела совсем. Кое-где черника висит, собрали полведра», — рассказал один из любителей. Другой грибник добавил, что грибов меньше, чем пару дней назад, как и людей.

