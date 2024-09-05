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Общество Петербурженка заглянула в лисью нору — и нашла там гриб вверх тормашками

Петербурженка заглянула в лисью нору — и нашла там гриб вверх тормашками

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4 комментария

Грибы хорошо умеют прятаться: и под листиками, и под мхом. Но если бы проводился чемпионат по грибным пряткам, то этот боровик явно претендовал бы на медаль.

Подписчица группы «Грибы и Грибники СПб» Татьяна в лесах Лужского района нашла белый гриб под землёй — в лисьей норе. Причём вырос он вниз «головой». Фотографии опубликованы в сообществе 5 сентября.

Белых в лесах, судя по фотоотчётам, по-прежнему много, хотя большой процент червивых.

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Комментарии
4
264044681
5 сентября 2024, 13:46
вот один вопрос - нафига петербурженка полезла в нору к лисе? Или она как-то определила на глаз, что та нежилая, но все равно - зачем?
ivan5_5e4d10fe646f6
5 сентября 2024, 13:30
Черви оживились почему то
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