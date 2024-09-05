Петербурженка заглянула в лисью нору — и нашла там гриб вверх тормашками

Грибы хорошо умеют прятаться: и под листиками, и под мхом. Но если бы проводился чемпионат по грибным пряткам, то этот боровик явно претендовал бы на медаль.



Подписчица группы «Грибы и Грибники СПб» Татьяна в лесах Лужского района нашла белый гриб под землёй — в лисьей норе. Причём вырос он вниз «головой». Фотографии опубликованы в сообществе 5 сентября.



Белых в лесах, судя по фотоотчётам, по-прежнему много, хотя большой процент червивых.

