Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в субботу

В Петербурге в субботу, 21 сентября, на погоду окажет влияние холодный атмосферный фронт. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.
Температура воздуха ожидается от 15 до 17 градусов тепла. Ветер подует северо-западный 5–10 метров в секунду — порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба — выше нормы.
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