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Город Общество Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в субботу

Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в субботу

3 366
3 комментария

В Петербурге в субботу, 21 сентября, на погоду окажет влияние холодный атмосферный фронт. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.


Температура воздуха ожидается от 15 до 17 градусов тепла. Ветер подует северо-западный 5–10 метров в секунду — порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба — выше нормы.


«Ветреное похолодание», — резюмировал синоптик свой прогноз в Петербурге на субботу.

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Комментарии
3
282064748
1 час
А теперь послушаем гражданина колесова…. Он известный предсказатель; вот только никак в окно и на градусник посмотреть не может
282493173
1 час
синоптики полные бездари, с середины недели грозили похолоданием, клоуны
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