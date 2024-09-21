Синоптик рассказал, что ждать петербуржцам в субботу

В Петербурге в субботу, 21 сентября, на погоду окажет влияние холодный атмосферный фронт. В городе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков. Об этом рассказал специалист погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус.





Температура воздуха ожидается от 15 до 17 градусов тепла. Ветер подует северо-западный 5–10 метров в секунду — порывистый. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 766 миллиметров ртутного столба — выше нормы.



«Ветреное похолодание», — резюмировал синоптик свой прогноз в Петербурге на субботу.

