Игрушки для взрослых. Где в Петербурге — самые интересные музеи с макетами?

Источник: предоставлено организаторами







Увидеть разом всю Россию или Петербург петровских времен, внутреннее строение дворцов и доходных зданий, систем коммуникаций и его подземную можно на макетах. Гигантские и маленькие, движущиеся и статичные, все они — плод титанического труда профессионалов. В каких музеях искать самые интересные макеты и о чем они рассказывают — в подборке «Фонтанки».



Гранд-макет «Россия»

Самый известный музей-макет, расположенный на Цветочной улице. Здесь как раз можно посмотреть не только на результат труда, который беспрецедентен по своему масштабу, но и на процесс: посетитель проходит мимо кабинетов сотрудников, где стены специально выполнены из стекла.



Источник: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

«Путешествовать» по России, не выходя из одного зала, можно целый день. Кстати, день здесь сменяется ночью, загораются огни, но продолжают ехать поезда, напоминая, что жизнь никогда не замирает, а пока одни спят — другие работают.



1 из 2 Источник: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

Вы сможете увидеть действующие гейзеры, работающие предприятия, плавающих в бассейне людей, детишек на спортплощадке, играющих с мячом, яхты на Неве. Среди достопримечательностей прячутся и шутки от создателей макета — сценки из жизни людей, вроде парня, пилящего сук, на котором он сидит (подпись на макете фиксирует: «Идиот»), или запаркованного на пешеходной дорожке авто (подпись — «Дворовое хамство»).



Исторический макет «Петровская акватория»

Здесь все как в Гранд-макете, но только — про Петербург, и его историю. Не покидая торгового центра на Адмиралтейской, вы можете совершить путешествие в прошлое нашего города, увидеть, как развивались районы его центра, где какие дома стояли, и как трудились рабочие — валили лес, строили корабли.



1 из 3 Источник: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

В этом макете тоже есть день и ночь, ночами темнеет, но проводятся ассамблеи — высший свет имперского Петербурга гуляет под фейерверки. По Неве ходят парусники, работают фонтаны, по улицам ездят кареты и даже водят слонов…



Музей-макет фортов Кронштадта

Самый новый из музеев-макетов Петербурга, он открылся в Кронштадте в 2021 году в здании Голландской кухни, рядом с еще одним музеем. Музей, как и предыдущие, — интерактивный, макеты фортов Кронштадтской крепости, воссозданные по старинным чертежам, представлены в масштабе 1:87. Исторические факты озвучили артисты Николай Буров и Анна Геллер.



Здесь тоже есть, что поразглядывать и детям, и взрослым: как человечки таскают огромные тяжеленные камни, как укладывают крышу, несут караул. Ну и вообще увидеть некоторые форты в первозданном виде, какими они задумывались, можно только здесь.



Экспозиция архитектурных моделей в Музее Академии художеств

На третьем этаже в Музее Академии художеств расположена экспозиция «Петербург в архитектурных моделях и чертежах XVIII-XIX веков». Модели изготавливали на последнем этапе проектирования зданий, чтобы архитектор видел, как оно будет выглядеть, и служили затем эталоном для строительства. Для архитектурного класса модели потом собирали в Академию художеств — так сформировалась коллекция. Среди представленных образцов — модель Смольного собора (с колокольней), Академии художеств, Михайловского замка, две модели Троицкого собора Александро-Невской лавры, нереализованная модель Исаакиевского собора Антонио Ринальди и другие.



1 из 4 Источник: предоставлено организаторами

В середине сентября экспозиция закрылась на ремонт, который продлится до декабря.

Комендантский дом в Петропавловской крепости

Музей истории Санкт-Петербурга также располагает макетами, преимущественно советского времени, отражающими историческое развитие города. Большинство из них собраны в Комендантском доме.



Здесь можно увидеть, как выглядела раньше, например, площадь Восстания — о ней расскажет макет «Знаменская площадь и часть Лиговской улицы в начале ХХ века». Есть макет «Шлиссельбургская крепость 1702–1758 годов», образцовые дома для «подлых» (так называли в начале XVIII века чернорабочих, плативших подушную подать) и «именитых» (дворян), дворца Кшесинской и не только.

«Вселенная воды»

Экспозицию Подземный мир Петербурга в экспозиционно-выставочном комплексе «Вселенная воды» украшает макет центральной части города (в масштабе 1:500). Макет «оживает» и подсвечивается, он был выполнен сотрудниками Института архитектуры, а также студентами и преподавателями Архитектурно-строительного университета. В музее уверяют, что «даже количество окон на каждой постройке соответствует действительности», а значит, обитатели центра смогут найти свое.



Музей «Разночинный Петербург»

Этот небольшой музей в центре Петербурга, ведущий свою историю с 1924 года, также может похвастаться макетами — как всего района «Семенцы», так и отдельных зданий и транспортных средств в витринах: уютные типично петербургские дворы доходных домов с зажженными окнами с конками и старыми трамваями перед ними вызывают умиление.



Небольшие макеты призваны показать транспорт, которым пользовались пассажиры в конце XIX — начале ХХ века, перемещаясь в районе Семенцов.



1 из 4 Источник: Екатерина Бандурка/предоставлено пресс-службой Музея «Разночинный Петербург»

А главный макет рассказывает о том, как менялся район: тут можно увидеть ипподром «Семеновские бега», который действовал на месте нынешнего ТЮЗа, ныне засыпанный Введенский канал, от которого осталось только название улицы, и узнать мнемоническое правило, которое использовали петербуржцы, чтобы запомнить улицы Семенцов, названные по уездным городам Московской губернии (Рузовская, Можайская, Верейская): «Разве можно верить пустым словам балерины?». Макет отражает вид района на 1894–1895 годы — каким его увидел Владимир Ульянов, когда и жил в Большом Казачьем переулке, где ныне находится музей, частью экспозиции которого является Мемориальная квартира Ульянова-Ленина.



Музей Российских железных дорог

Музей российских железных дорог показывает не только поезда, но и вокзалы. И ими невозможно не залюбоваться — макеты выполнены во всех деталях: с пассажирами на перронах и окрестных улицах, с архитектурными деталями зданий, деревьями, мостовыми и праздничным освещением.



Один из макетов иллюстрирует историю депо Петергофской железной дороги. Вокзал был построен к открытию бароном Штиглицем участка от Петербурга до Петергофа в 1857 году, с паровозным депо и вагонными мастерскими. А в Балтийский был переименован в 1872 году. На макете представлен его вид на начало ХХ века.

Макет Царскосельской железной дороги Макет Царскосельской железной дороги Макет вокзала Владивостока начала ХХ века Макет вокзала Владивостока начала ХХ века Макет Павловского музыкального вокзала Макет депо Петергофской железной дороги Макет сортировочной горки 1 из 7 Макет Царскосельской железной дороги Источник: предоставлено пресс-службой музея Российских железных дорог

Но еще привлекательнее макеты других вокзалов — Царскосельской железной дороги с ее вокзалами, Павловского музыкального вокзала — прямо с музыкантами, праздничной иллюминацией и публикой, станции Владивосток начала ХХ века с движущимся поездом.



Также в музее есть игровой макет сортировочной горки, где можно самостоятельно провести роспуск состава — и вагончики сами покатятся на железнодорожные пути по установленным маршрутам.

Музей метрополитена

Интерактивный центр истории петербургского метрополитена показывает принципы его работы на макете.



Четыре вагона образца 1960-х годов движутся по тоннелю, въезжают на станции разных типов и отправляются на ночной отстой в депо.



Источник: Архитектурные макеты / YouTube

Кроме того, согласно сайту музея, в нем можно увидеть крупномасштабные (1:20) модели подвижного состава разных лет, среди которых вагоны типа Г, Е, 81–717, 81–540.2, 81–540.8 и вагоны проекта «НеВа».



Центральный музей железнодорожного транспорта

Здесь можно посмотреть модели первых рельсов и паровозов, включая модель первого русского паровоза, построенного отцом и сыном Черепановыми в 1834 году на Урале (он ходил по заводской дороге). А также — увидеть модели железнодорожных мостов, строительных и дорожных машин, макет механизированной сортировочной горки, модели локомотивов и вагонов.



«Государевы потехи»

В музее-заповеднике «Петергоф» красивый макет можно найти в Историко-культурном проекте «Государевы потехи», открытом в 2014 году. Экспозиция, над которой работали не только научные сотрудники музея, но и театральные художники Глеб Фильштинский и Борис Каминский, развернута в девяти залах одного из Кавалерских домов, и рассказывает о праздниках и развлечениях, которые составляли часть придворной культуры.



Здесь можно увидеть Петергофский Оперный дом времен Елизаветы Петровны, где идет балет на музыку Жана-Батиста Люлли, а прозрачный пол позволяет заглянуть в театральный трюм с поворотными кулисными механизмами. В отдельной герметичной витрине — действующая модель Римского фонтана, меняющая напор воды и ее подсветку. А еще есть модель Приказного домика с подлинными миниатюрными предметами обстановки и кухонной утвари, а, главное, — макет центральной части парка с Большим дворцом и каскадом у его подножия, над которыми реконструированы исторические иллюминации.



Музей оловянного солдатика

В Мемориальном музее А.В. Суворова есть свой отдельный Музей оловянного солдатика. И его центр — диорама-реконструкция последнего парада Российской императорской гвардии в 1914 году на Марсовом поле. Но есть и другие сцены и битвы.



1 из 4 Источник: Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Центральный военно-морской музей

Ну а сюда имеет смысл отправляться смотреть модели кораблей — от двухлючного алеутского каяка начала XIX века до модели английского 50-пушечного корабля IV ранга «Дептфорд» 1687 года, от подводной лодки конструкции К.А. Шильдера 1834 года до тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Киров».

Российский этнографический музей

Здесь в первом зале экспозиции «Русские» есть детализированная модель поселения, погружающая в мир русской деревни.

«Макет изображает ярмарку в селе Великое Ярославской губернии на рубеже XIX — XX веков, — рассказали «Фонтанке» в музее. — Великое было пятым по величине населенным пунктом в губернии в то время. Находившееся на перекрестке торговых путей, оно стало важнейшим торговым центром: местная ярмарка проходила с широким размахом. В Великое съезжались люди не только с окрестностей Ярославля, но и из Владимирской, Тверской, Костромской, Нижегородской губерний. Ярмарка «гуляла» в начале сентября и тогда в селе было особенно шумно. Веселились как старшие, так и младшие: ребятишки особенно любили кататься на качелях, а молодежь и взрослые общались, танцевали, пели».

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Базар в Великом упоминался даже у Некрасова в поэме «Кому на Руси жить хорошо». А сам макет — ценный экспонат, созданный еще в 1950-е для первой экспозиции музея, но специально сохраненный при ее реконструкции.

«Ленинградский экспресс»

Как ни удивительно, но весьма достойный и увлекательный для разглядывания большой макет украшает отнюдь не музей, а кафе «Ленинградский экспресс». Мало того, что здесь воссозданы петербургские достопримечательности — так еще и некоторые блюда подвозят к столам по железной дороге.



1 из 2 Источник: Алина Циопа/«Фонтанка.ру»

Алина Циопа, «Фонтанка.ру»