В Петербурге врачи достали из живота шестилетней девочки ветку

Девочка с инородным телом в животе была доставлена в больницу имени Раухфуса накануне вечером. Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, бок ребенка проткнула ветка.



Шестилетнюю пострадавшую привезли на скорой с Лермонтовского проспекта. Было установлено, что в седьмом часу девочка гуляла во дворе дома 25. Неизвестный мальчик толкнул ее в кусты. Малышка упала на голую ветку, и та проткнула ей бок.



Врачи извлекли инородное тело из брюшной стенки. С заявлениями в полицию, по данным «Фонтанки», пока никто не обращался.

