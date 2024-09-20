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Происшествия В Петербурге врачи достали из живота шестилетней девочки ветку

В Петербурге врачи достали из живота шестилетней девочки ветку

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Девочка с инородным телом в животе была доставлена в больницу имени Раухфуса накануне вечером. Как стало известно «Фонтанке» 20 сентября, бок ребенка проткнула ветка.

Шестилетнюю пострадавшую привезли на скорой с Лермонтовского проспекта. Было установлено, что в седьмом часу девочка гуляла во дворе дома 25. Неизвестный мальчик толкнул ее в кусты. Малышка упала на голую ветку, и та проткнула ей бок.

Врачи извлекли инородное тело из брюшной стенки. С заявлениями в полицию, по данным «Фонтанки», пока никто не обращался.

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