В Венесуэле выдали ордер на задержание президента Аргентины из-за конфискованного США самолета

Суд первой инстанции Каракаса, столицы Венесуэлы, выдал ордер на задержание президента Аргентины Хавьера Милея. Соответствующий запрос направила Генеральная прокуратура страны, сообщает 19 сентября ТАСС.
Согласно постановлению, обнародованному Верховным судом Венесуэлы, запрос на «превентивные меры по ограничению свободы» президента Аргентины связаны с расследованием, которое ведется в отношении него. Накануне генпрокурор Венесуэлы Тарек Вильям Сааб сообщал, что ведомство также добивается ордера на задержание еще двух человек: сестры и генерального секретаря канцелярии президента Карины Милей и министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич.
По словам генпрокурора, всех троих обвиняют, в частности, в «краже с отягчающими обстоятельствами». Дело связано с конфискацией США венесуэльского самолета Emtrasur. В июне 2022 года он не смог вылететь из Буэнос-Айреса, так как суд запретил его экипажу покидать страну. Пятерых граждан Ирана и 14 граждан Венесуэлы, которые входили в его состав, проверяли на связи с террористами, и впоследствии всех отпустили.
После этого Министерство юстиции США попросило власти Аргентины арестовать самолет. Машина была получена от иранской авиакомпании Mahan Air, находящейся под американскими санкциями. В начале января аргентинский суд удовлетворил запрос, и в феврале самолет доставили во Флориду для утилизации.
В министерстве иностранных дел Аргентины расследование в отношении Милея назвали необоснованным, аргументировав тем, что решение о передаче самолета Штатам принял суд.
В начале сентября США конфисковали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро, находившийся в Доминиканской Республике. Штаты сочли его приобретенным в обход санкций. Борт тоже переправили во Флориду.