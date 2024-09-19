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Происшествия Вторая жертва отравителя из Балашихи — родная бабушка. Он также травил сестру, родителей, друзей, девушку

Вторая жертва отравителя из Балашихи — родная бабушка. Он также травил сестру, родителей, друзей, девушку

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8 комментариев

Житель Балашихи, травивший родных и близких химикатами, как предполагает следствие, помимо друга, убил и свою бабушку. В общей сложности на его счету семь попыток убийства. Об этом 19 сентября сообщает Следственный комитет РФ.

Следователи, занимаясь уголовным делом, выявили дополнительные эпизоды.

«Следствие вменяет мужчине причастность к смерти в результате отравления двух человек — бабушки фигуранта и друга, а также покушение на убийство еще семи человек, среди которых родители, сестра, дядя, девушка и два друга», — говорится в сообщении.

По всем эпизодам мужчина дал признательные показания. Выезжая на место, он подробно объяснял, что и как делал: угощал отравленным морсом или подсыпал химикаты в еду и соль. Экспертиза показала наличие в продуктах химических элементов и соединений, употребление которых приводит к смерти. Родственников мужчина травил, чтобы завладеть общей недвижимостью, а друзей — чтобы не возвращать им долги.

«По факту покушения на убийство матери, отчима и дяди мужчине уже предъявлено обвинение, по остальным эпизодам будет предъявлено в ближайшее время», — отмечают в СК.

Ведутся медицинские и химические экспертизы, задержанному назначена комплексная психолого-психиатрическая судебная экспертиза с целью установления психического состояния.

«Фонтанка» рассказывала начало этой истории. Тревогу забили родители 25-летнего жителя Балашихи. Мать и отчим после резкого ухудшения самочувствия обратились в больницу, а потом к правоохранителям. Были проведены экспертизы, и оказалось, что в доме есть отравленные продукты. В квартире поставили камеру видеонаблюдения, и она зафиксировала, как сын женщины подсыпает что-то в еду. На допросе молодой человек признался следователю, что 3 февраля в салоне автомобиля угостил друга ягодным морсом, в который заранее добавил смертельно опасную химию. Друг скончался.

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Убийство Отравление Покушение на убийство Балашиха Подмосковье
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Комментарии
8
Zet
40 минут
Яды или Всемирная история отравлений
266065285
51 минута
вот почему я стараюсь не давать в долг
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