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    Полгода травил родителей и угостил друга морсом с добавкой. В Подмосковье расследуют серию отравлений

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    Жителя подмосковной Балашихи обвиняют в покушении на родителей и подозревают в убийстве друга и причастности к отравлению еще нескольких близких. По версии следствия, мужчина подсыпал опасные вещества в еду и питье. Родители вовремя забили тревогу.

    Следственный отдел Балашихи предъявил 25-летнему местному жителю обвинение в покушении на убийство матери и отчима (часть 3 статьи 30, пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ), а также возбудил в отношении него уголовное дело об убийстве друга (часть 1 статьи 105 УК РФ), сообщает 25 июля пресс-служба СУ СК РФ по Московской области. Следователи установили, что с января по июнь 2024 года 25-летний житель Балашихи, находясь в квартире родителей, подсыпал в общую еду сильнодействующие химические вещества.

    Мать и отчим после резкого ухудшения самочувствия обратились в больницу, но там не смогли установить, отчего им стало плохо. Тогда потерпевшие обратились в следственный отдел. Были проведены экспертизы, и в продуктах питания, изъятых из квартиры потерпевших, обнаружили химические элементы и соединения, употребление которых смертельно опасно. В квартире поставили камеру видеонаблюдения, и она зафиксировала, как сын потерпевшей подсыпал вещества в еду и приносил продукты и напитки с опасными «добавками».

    На допросе молодой человек признался следователю, что аналогичным образом поступил с другом. 3 февраля в салоне автомобиля он угостил приятеля ягодным морсом, в который заранее добавил смертельно опасную химию. В результате тот скончался от отравления. В ходе проверки показаний на месте обвиняемый подробно рассказал о деталях преступлений.

    Сейчас следователи также проверяют мужчину на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из его близкого окружения. Четверо из них выжили. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и мотивы.

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    Московская областьПокушение на убийствоУбийствоОтравление
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