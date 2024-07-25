Полгода травил родителей и угостил друга морсом с добавкой. В Подмосковье расследуют серию отравлений

Жителя подмосковной Балашихи обвиняют в покушении на родителей и подозревают в убийстве друга и причастности к отравлению еще нескольких близких. По версии следствия, мужчина подсыпал опасные вещества в еду и питье. Родители вовремя забили тревогу.



Следственный отдел Балашихи предъявил 25-летнему местному жителю обвинение в покушении на убийство матери и отчима ( часть 3 статьи 30 , пункт «а» части 2 статьи 105 УК РФ ), а также возбудил в отношении него уголовное дело об убийстве друга (часть 1 статьи 105 УК РФ ), сообщает 25 июля пресс-служба СУ СК РФ по Московской области. Следователи установили, что с января по июнь 2024 года 25-летний житель Балашихи, находясь в квартире родителей, подсыпал в общую еду сильнодействующие химические вещества.