Полгода травил родителей и угостил друга морсом с добавкой. В Подмосковье расследуют серию отравлений

Жителя подмосковной Балашихи обвиняют в покушении на родителей и подозревают в убийстве друга и причастности к отравлению еще нескольких близких. По версии следствия, мужчина подсыпал опасные вещества в еду и питье. Родители вовремя забили тревогу.
Следственный отдел Балашихи предъявил
Мать и отчим после резкого ухудшения самочувствия обратились в больницу, но там не смогли установить, отчего им стало плохо. Тогда потерпевшие обратились в следственный отдел. Были проведены экспертизы, и в продуктах питания, изъятых из квартиры потерпевших, обнаружили химические элементы и соединения, употребление которых смертельно опасно. В квартире поставили камеру видеонаблюдения, и она зафиксировала, как сын потерпевшей подсыпал вещества в еду и приносил продукты и напитки с опасными «добавками».
На допросе молодой человек признался следователю, что аналогичным образом поступил с другом.
Сейчас следователи также проверяют мужчину на причастность к еще пяти эпизодам отравлений людей из его близкого окружения. Четверо из них выжили. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства и мотивы.