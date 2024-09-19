Минцифры РФ: данные на сайте реестра электронных повесток защищены от утечек

«На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через «Госуслуги» на всех ресурсах работает корректно. Возможности найти информацию о пользователях «Госуслуг» по ID-номеру нет», — говорится в сообщении Минцифры.

О безопасности сайта от утечек также заявили в компании «Ростелеком». Отмечается, что доступ к данным в реестре получают только те, кто используют единую государственную информационную систему авторизации с обязательным подтверждением в виде СМС.

О появлении на просторах интернета сайта реестра электронных повесток для военнообязанных стало известно 18 сентября. Как сказано на самом сервисе, он тестируется в Рязанской, Сахалинской областях и в Республике Марий Эл. Для входа в ресурс необходимо подтверждение через «Госуслуги». После чего перед пользователем откроется информация обо всех направленных повестках военкомата и о временных ограничениях, которые могут ввести из-за неявки по повестке.

