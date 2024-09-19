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Общество Минцифры РФ: данные на сайте реестра электронных повесток защищены от утечек

Минцифры РФ: данные на сайте реестра электронных повесток защищены от утечек

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В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России заявили о надежной защите данных россиян на сайте электронных повесток. Ведомство опровергло информацию об уязвимости реестра, пишет РИА Новости 19 сентября.

«На текущий момент подтверждений утечек или уязвимостей не зафиксировано. Авторизация через «Госуслуги» на всех ресурсах работает корректно. Возможности найти информацию о пользователях «Госуслуг» по ID-номеру нет», — говорится в сообщении Минцифры.

О безопасности сайта от утечек также заявили в компании «Ростелеком». Отмечается, что доступ к данным в реестре получают только те, кто используют единую государственную информационную систему авторизации с обязательным подтверждением в виде СМС.

О появлении на просторах интернета сайта реестра электронных повесток для военнообязанных стало известно 18 сентября. Как сказано на самом сервисе, он тестируется в Рязанской, Сахалинской областях и в Республике Марий Эл. Для входа в ресурс необходимо подтверждение через «Госуслуги». После чего перед пользователем откроется информация обо всех направленных повестках военкомата и о временных ограничениях, которые могут ввести из-за неявки по повестке.

Напомним, что в декабре прошлого года президент России Владимир Путин поручил организовать предстоящий осенний призыв с использованием единого реестра воинского учета и общедоступного реестра повесток.

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