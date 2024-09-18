В Петербурге откроют именную скамью с кепкой — памяти режиссера Сергея Соловьева

В Овсянниковском саду 23 сентября откроют именную скамью памяти режиссера фильмов «Асса», «Чёрная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви» и «Нежный возраст» — Сергея Соловьева. Об этом рассказали «Фонтанки» инициаторы установки.
Идея принадлежит петербургским краеведам Евгению Овечкину и Юрию Вульфу, ее поддержали деятели культуры двух столиц. Авторам (скульптор — Александр Позин) хотелось увековечить память о режиссере не в виде монументального памятника, о сделать что-то для людей, полезное и доброе — каким добрым, умным и веселым человеком был сам режиссер. При этом бронзовая скамейка в его честь — с «хулиганистым» характером: на ее край наброшена кепка с надписью Assa, в какой ходил сам Сергей Соловьев и остался на фотоснимках.
Скамейку решено установить в южной части Овсянниковского сквера (вход с улицы Бакунина) — неподалеку от дома его родителей, где будущий режиссер провел детство и юность, — в городе, где у него было много знаменитых друзей, среди которых Лев Додин, кинооператор Сергей Астахов, Алиса Фрейндлих, фотограф Валерий Плотников, музыканты Борис Гребенщиков* и Сергей Курёхин.
Именную скамью откроют в полдень, присоединиться к неформальной церемонии приглашают всех поклонников творчества режиссера, которому 25 августа могло бы исполниться 80 лет. Сергея Соловьева не стало 13 декабря 2021 года. Среди наград, которые ему приносили фильмы, — «Серебряный медведь» Берлинского кинофестиваля, спецприз и особое упоминание жюри Венецианского кинофестиваля, приз за вклад в мировой кинематограф на ММКФ.
*Борис Гребенщиков признан Минюстом РФ иноагентом