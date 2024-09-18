Может ли умилять Сумрак? Ленинградский зоопарк считает, что да. Смотрите сами

Волк Сумрак умиляет посетителей Ленинградского зоопарка. Он спокоен и обворожителен в своих незамысловатых действиях. Забавными кадрами делится зоопарк в своем telegram-канале 17 сентября. «От его завораживающего взгляда и чуткого носа просто невозможно оторваться! Надеемся, мордочка нашего зубастого друга подарит вам отличное настроение на весь день», – поделились сотрудники зоопарка.

Судя по тому, как Сумрак безмятежен – у него в жизни все в целом хорошо. В Ленинградском зоопарке у этого хищника есть брат по имени Мрак. С виду животные похожи, но по характеру разные. В июне они принимали поздравления со своим двухлетием. На свет волчата появились зоопарке «Зооград» в Псковской области 6 июня 2022 года, а оттуда переехали в Петербург.

