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    «Хотелось весь самолёт перебудить». Петербурженка показывает, как выглядело северное сияние прямо с неба

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    Несмотря на то, что магнитная буря 17 сентября набрала силу ближе к утру и авроральный овал (зона возникновения полярного сияния) был смещён к западному полушарию, некоторым счастливчикам всё же удалось полюбоваться сиянием. Особенно здорово было наблюдать его с борта самолёта.

    В телеграм-канале «GoAurora: охотники за северным сиянием» Марина рассказывает, что в самолёте её по счастливому стечению обстоятельств пересадили в бизнес-класс, да ещё и на ту сторону, с которой было видно сияние. Зелёно-сиреневую ленту было видно в 4:15 прямо над Петербургом в течение пары минут. «Поверить не могу, что смогла увидеть из самолета! Было видно глазами, — пишет Марина. — Хотелось весь самолет перебудить призывами смотреть в иллюминатор».

    Аврору также наблюдали в Ленинградской, Московской, Рязанской, Владимирской, Нижегородской областях и в других регионах.

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    Северное сияниеПолярное сияниеКрасивое небоМагнитная буря
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