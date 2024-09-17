«Хотелось весь самолёт перебудить». Петербурженка показывает, как выглядело северное сияние прямо с неба

Несмотря на то, что магнитная буря 17 сентября набрала силу ближе к утру и авроральный овал (зона возникновения полярного сияния) был смещён к западному полушарию, некоторым счастливчикам всё же удалось полюбоваться сиянием. Особенно здорово было наблюдать его с борта самолёта.



В телеграм-канале «GoAurora: охотники за северным сиянием» Марина рассказывает, что в самолёте её по счастливому стечению обстоятельств пересадили в бизнес-класс, да ещё и на ту сторону, с которой было видно сияние. Зелёно-сиреневую ленту было видно в 4:15 прямо над Петербургом в течение пары минут. «Поверить не могу, что смогла увидеть из самолета! Было видно глазами, — пишет Марина. — Хотелось весь самолет перебудить призывами смотреть в иллюминатор».

