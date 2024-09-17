    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 15

    0 м/с, штиль

    773мм

    96%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd91.14eur101.28

    Плазма всё-таки зацепила Землю: сейчас наблюдается сильная магнитная буря

    1927
    1 комментарий

    Магнитная буря на Земле всё-таки началась, утром 17 сентября она достигает уровня G3 (сильная), сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своём сайте.

    До конца было непонятно, начнётся ли буря. В течение 10 часов наша планета находилась в периферийных областях солнечного плазменного облака, а потом её всё-таки зацепило ядром выброса.

    ПоделитьсяПоделиться

    «Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 по московскому времени, а около 4:30 часов утра произошли наиболее сильные изменения. Этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3.66 (почти 4 по 5-балльной шкале)», — отмечают астрономы.

    Долгой эта буря не должна быть: основные массы плазмы уже прошли мимо нас.

    ПоделитьсяПоделиться

    Очень сильные полярные сияния возникли в западном полушарии, особенно в Канаде и северных штатах США. В восточном полушарии, включая Россию, зоны сияний нет.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Магнитная буряГеомагнитная активностьСолнечная активность
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ2

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close