Плазма всё-таки зацепила Землю: сейчас наблюдается сильная магнитная буря

Магнитная буря на Земле всё-таки началась, утром 17 сентября она достигает уровня G3 (сильная), сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ на своём сайте.
До конца было непонятно, начнётся ли буря. В течение 10 часов наша планета находилась в периферийных областях солнечного плазменного облака, а потом её всё-таки зацепило ядром выброса.
«Скачок параметров окружающего космического газа был зарегистрирован примерно в 01:30 по московскому времени, а около 4:30 часов утра произошли наиболее сильные изменения. Этот момент наземные магнитометры зарегистрировали как начало магнитной бури уровня 3.66 (почти 4 по 5-балльной шкале)», — отмечают астрономы.
Долгой эта буря не должна быть: основные массы плазмы уже прошли мимо нас.
Очень сильные полярные сияния возникли в западном полушарии, особенно в Канаде и северных штатах США. В восточном полушарии, включая Россию, зоны сияний нет.