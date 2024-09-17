Стало известно название новой книги Виктора Пелевина. «Круть» расскажет о «фем-блатняке» и «курах-заточницах»

Утром 17 сентября было объявлено, как будет называться новый роман Виктора Пелевина. Также издательство «Эксмо» показало обложку книги и представило аннотацию.

Роман получил название «Круть», его жанр автор и издательство определяют как остросюжетный триллер-детектив. «Круть» станет еще одной историей из вселенной «Tranhumanism Inc.», как и романы «Tranhumanism Inc.», «KGBT+» и «Путешествие в Элевсин».

Судя по аннотации, книга будет посвящена теме гендерного неравенства. В мире Виктора Пелевина женщины стали доминантным гендером, а на вершину уголовной иерархии поднялся «фем-блатняк», они же «безжалостные куры-заточницы». Им не может противостоять никто из мужчин, однако один все-таки берется за дело, потому что планете грозит опасность.