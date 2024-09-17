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Афиша Plus Книги Стало известно название новой книги Виктора Пелевина. «Круть» расскажет о «фем-блатняке» и «курах-заточницах»

Стало известно название новой книги Виктора Пелевина. «Круть» расскажет о «фем-блатняке» и «курах-заточницах»

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3 комментария

Утром 17 сентября было объявлено, как будет называться новый роман Виктора Пелевина. Также издательство «Эксмо» показало обложку книги и представило аннотацию.

Роман получил название «Круть», его жанр автор и издательство определяют как остросюжетный триллер-детектив. «Круть» станет еще одной историей из вселенной «Tranhumanism Inc.», как и романы «Tranhumanism Inc.», «KGBT+» и «Путешествие в Элевсин».

Судя по аннотации, книга будет посвящена теме гендерного неравенства. В мире Виктора Пелевина женщины стали доминантным гендером, а на вершину уголовной иерархии поднялся «фем-блатняк», они же «безжалостные куры-заточницы». Им не может противостоять никто из мужчин, однако один все-таки берется за дело, потому что планете грозит опасность.

Книга появится на прилавках книжных магазинов, а также в приложениях для чтения «Букмейт» и «Литрес» 3 октября в 20:24. Предзаказать бумажную книгу в интернет-магазинах можно уже сейчас.

Также издательство «Эксмо» показало обложку новой книги, выполненную в стиле обложки предыдущего романа Виктора Пелевина «Путешествие в Элевсин».

Выход новой книги Виктора Пелевина — одно из немногих событий литературного мира, за которым следят как критики, так и читатели. В 2024 году литературное сообщество успело выразить удивление по поводу отсутствия анонсов нового романа Пелевина. 5 сентября издательство «Эксмо» опубликовало плейлист к новой книге автора.

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Комментарии
3
282556445
17 сентября 2024, 11:15
Вспоминается "День опричника " собрата Пелевина В.Сорокина, какое гениальное предвидение путинской России!!
triton1977
17 сентября 2024, 10:49
Ну в "чрезмерных матриархатах" пользы ровно столько же, сколько и в "чрезмерных патриархатах". То есть абсолютно никакого))
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