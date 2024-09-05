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    Книги

    «Эксмо» анонсировало новую книгу Виктора Пелевина. Названия пока нет, зато есть плейлист

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    2 комментария

    В четверг, 5 сентября, стало известно, что издательство «Эксмо» выпустит в этом году новую книгу Виктора Пелевина. В последние несколько дней многие литературные обозреватели высказывали беспокойство, что «нового Пелевина» может не быть.

    В «Эксмо» заверили, что рукопись книги уже сдана. Даты выхода, названия, жанра и примерного содержания пока что нет. Их обещают сообщить позже.

    Помимо бумажной книги, произведение будет доступно в аудио- и электронной версии эксклюзивно в сервисе «Букмейт», который входит в подписку «Яндекс. Плюс», а также в формате поштучной покупки книги в сервисе «Литрес».

    Пока что Виктор Пелевин рекомендует послушать несколько песен. Вероятно, они связаны с содержанием новой книги.

    — «The Riddle» Gigi d’Agostino,

    — кантату Баха «Wer sich selbst erchöhet, der soll erniedriget werden»,

    — «Formidable» Stroma,

    — «Hénin-Beaumont» Gauvain Sers,

    — «Старинную французскую песенку» Чайковского,

    — «Песенку велосипедистов» «Поющих гитар».

    Отметим, Виктор Пелевин традиционно выпускает книгу осенью. Обычно его новое произведение анонсируют в августе. В этом году такого сообщения не было, и несколько литературных критиков выразили озабоченность возможным отсутствием «нового Пелевина». Галина Юзефович написала 30 августа: «А вдруг на этом месте он закончит свою десятилетнюю вахту, возьмет паузу, а после вернется с чем-то новым? Ну, или не вернется вообще, или вернется в образе будды Майтрейи на огненном слоне, или еще как-нибудь красиво?» Анастасия Завозова отметила, что эту книгу ждут все: «Я, как и все, тоже ощущаю смутное волнение в ожидании нового Пелевина, а то календарь, знаете, как-то не переворачивается». А Егор Михайлов признал, что вряд ли кто-то всерьез сомневается, что релиза не будет: «Уж осень близится, а Виктора все нет. Неужели Пелевин в этом году все же дочитал новостную ленту, крикнул «Давайте уже без меня, а», сжег ежегодную рукопись и ушел в скит? Вряд ли, конечно. Но кто ж его знает».

    Предыдущий роман Виктора Пелевина вышел осенью 2023 года. Он назывался «Путешествие в Элевсин» и был посвящен нейросетям и искусственному интеллекту.

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    Комментарии 2

    triton197705 Сен 2024 в 11:52
    Пелевин нравится ранний, подлинно авторский ("Чапаев и пустота" и тп).
    +2−0
    Ushat Pomoev05 Сен 2024 в 11:36
    Возможно, Виктор Олегович уже давным-давно - Будда Майтрея на огненном слоне. Во всяком случае, живым его видели в последний раз не то 15, не то 17 лет назад.
    А как же все последние романы (спрашиваю я сам у себя)? Ну, так ведь сказано - нейросеть, искусственный интеллект, группа товарищей...
    +3−0
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