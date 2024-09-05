«Эксмо» анонсировало новую книгу Виктора Пелевина. Названия пока нет, зато есть плейлист

В четверг, 5 сентября, стало известно, что издательство «Эксмо» выпустит в этом году новую книгу Виктора Пелевина. В последние несколько дней многие литературные обозреватели высказывали беспокойство, что «нового Пелевина» может не быть.



В «Эксмо» заверили, что рукопись книги уже сдана. Даты выхода, названия, жанра и примерного содержания пока что нет. Их обещают сообщить позже.

Помимо бумажной книги, произведение будет доступно в аудио- и электронной версии эксклюзивно в сервисе «Букмейт», который входит в подписку «Яндекс. Плюс», а также в формате поштучной покупки книги в сервисе «Литрес».