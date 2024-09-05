«Эксмо» анонсировало новую книгу Виктора Пелевина. Названия пока нет, зато есть плейлист

В четверг, 5 сентября, стало известно, что издательство «Эксмо» выпустит в этом году новую книгу Виктора Пелевина. В последние несколько дней многие литературные обозреватели высказывали беспокойство, что «нового Пелевина» может не быть.
В «Эксмо» заверили, что рукопись книги уже сдана. Даты выхода, названия, жанра и примерного содержания пока что нет. Их обещают сообщить позже.
Помимо бумажной книги, произведение будет доступно в аудио- и электронной версии эксклюзивно в сервисе «Букмейт», который входит в подписку «Яндекс. Плюс», а также в формате поштучной покупки книги в сервисе «Литрес».
Пока что Виктор Пелевин рекомендует послушать несколько песен. Вероятно, они связаны с содержанием новой книги.
— «The Riddle» Gigi d’Agostino,
— кантату Баха «Wer sich selbst erchöhet, der soll erniedriget werden»,
— «Formidable» Stroma,
— «Hénin-Beaumont» Gauvain Sers,
— «Старинную французскую песенку» Чайковского,
— «Песенку велосипедистов» «Поющих гитар».
Отметим, Виктор Пелевин традиционно выпускает книгу осенью. Обычно его новое произведение анонсируют в августе. В этом году такого сообщения не было, и несколько литературных критиков выразили озабоченность возможным отсутствием «нового Пелевина». Галина Юзефович написала 30 августа: «А вдруг на этом месте он закончит свою десятилетнюю вахту, возьмет паузу, а после вернется с чем-то новым? Ну, или не вернется вообще, или вернется в образе будды Майтрейи на огненном слоне, или еще как-нибудь красиво?» Анастасия Завозова отметила, что эту книгу ждут все: «Я, как и все, тоже ощущаю смутное волнение в ожидании нового Пелевина, а то календарь, знаете, как-то не переворачивается». А Егор Михайлов признал, что вряд ли кто-то всерьез сомневается, что релиза не будет: «Уж осень близится, а Виктора все нет. Неужели Пелевин в этом году все же дочитал новостную ленту, крикнул «Давайте уже без меня, а», сжег ежегодную рукопись и ушел в скит? Вряд ли, конечно. Но кто ж его знает».
Предыдущий роман Виктора Пелевина вышел осенью 2023 года. Он назывался «Путешествие в Элевсин» и был посвящен нейросетям и искусственному интеллекту.