Семеро остаются в больницах, двое в реанимации после обстрела Белгорода

Кадр из видео в официальном телеграм-канале губернатора Белгородской области







В Белгороде к утру 17 сентября в больницах остаются семь человек, пострадавших в результате вчерашнего обстрела. Два человека в реанимации. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.

Всего вчера во время утреннего обстрела пострадали 10 человек. Наибольшие опасения вызывает женщина с ранениями обеих ног и руки.

Обстрел 16 сентября, как писала «Фонтанка», начался рано утром, когда Гладков записывал традиционное обращение к подписчикам канала. Из-за прямых попаданий начались пожары: загорелись более 15 машин и частный дом, во многих домах были повреждены стекла, выбиты окна, посечены крыши и фасады.