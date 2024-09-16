    Сейчас

    +16˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +16˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 17

    1 м/с, вос

    770мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd90.93eur100.8

    При обстреле Белгорода ранены восемь человек, начались пожары

    4969
    9 комментариев
    кадр из видео в официальном телеграм-канале губернатора Белгородской области
    кадр из видео в официальном телеграм-канале губернатора Белгородской области
    ПоделитьсяПоделиться

    В результате обстрела Белгорода утром 16 сентября, по предварительным оценкам, ранены восемь человек. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии, остальные в среднем. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.

    официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области

    Из-за прямых попаданий начались пожары: загорелись более 15 машин и частный дом. Открытое горение уже ликвидировано. В 21 многоквартирном доме повреждены стекла, в четырех частных домах выбиты окна, посечены крыши и фасады. Повреждён газопровод.

    Фото: кадр из видео в официальном телеграм-канале губернатора Белгородской области
    ПоделитьсяПоделиться

    «Приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом. К счастью, никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу», — рассказывает Гладков.

    В поселке Дубовое Белгородского района осколками посекло четыре автомобиля, многоквартирный дом получил повреждения.

    Обстрел, как писала «Фонтанка», начался рано утром, когда Гладков записывал традиционное обращение к подписчикам канала. Он тогда сообщил, что выезжает на место.

    кадр из видео в официальном телеграм-канале губернатора Белгородской области
    кадр из видео в официальном телеграм-канале губернатора Белгородской области
    Фото: кадр из видео в официальном телеграм-канале губернатора Белгородской области

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Обстрел БелгородаОбстрелы БелгородаОбстрел Белгородской области
    ЛАЙК5
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ5

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close