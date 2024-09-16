При обстреле Белгорода ранены восемь человек, начались пожары

В результате обстрела Белгорода утром 16 сентября, по предварительным оценкам, ранены восемь человек. Одна женщина находится в крайне тяжелом состоянии, остальные в среднем. Об этом сообщает губернатор области Вячеслав Гладков.
официальный телеграм-канал губернатора Белгородской области
Из-за прямых попаданий начались пожары: загорелись более
«Приехал на один из адресов, где полностью сгорел дом. К счастью, никто не пострадал: вовремя услышали сирену и укрылись в ванной. А когда началось возгорание, соседи бросились помогать — быстро разобрали завалы и освободили проход на улицу», — рассказывает Гладков.
В поселке Дубовое Белгородского района осколками посекло четыре автомобиля, многоквартирный дом получил повреждения.
Обстрел, как писала «Фонтанка», начался рано утром, когда Гладков записывал традиционное обращение к подписчикам канала. Он тогда сообщил, что выезжает на место.