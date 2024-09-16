Борсеточников, наворовавших на петербургских парковках на 2 млн, отпустили в суде

Невский районный суд Петербурга вынес приговор трем борсеточникам, которые орудовали на парковках торговых центров полгода. Каждому предъявили больше десятка эпизодов.



Как сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, не позднее 15 октября 2021 года один из подсудимых организовал и возглавил преступную группу для совершения краж из припаркованных автомобилей. Вместе с соучастниками он подыскивал парковки возле торговых центров, изучал там обстановку и выбирал цель. Затем он сканировал сигнализацию машины и решал, когда идти на дело.

Пока один из злоумышленников наблюдал за обстановкой возле автомобилей или следил за их владельцами в ТЦ, двое других обчищали салоны машин. Похищенное затем продавали по заранее налаженным каналам, в том числе на ярмарке «Юнона», а деньги распределяли между участниками преступной группы.

Злоумышленники действовали с осени 2021 года по 21 апреля 2022 года, когда были разоблачены. Главарю вменяли 19 эпизодов краж по 158-й статье УК РФ, его подельникам — 17 и 11 эпизодов. Ущерб в общей сложности превысил 1,8 миллиона рублей. Суд дал главарю группы 4 года 9 месяцев в колонии-поселении, его соучастникам — 4 года 7 месяцев и 4,5 года. Но, поскольку всем им зачли время содержания под стражей, наказание считается отбытым, и фигурантов освободили из-под стражи в зале суда немедленно.