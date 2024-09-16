Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+17°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+17°

облачно, без осадков

ощущается как +18

1 м/c,

вос.

 772мм 88%
Подробнее
3 Пробки
USD 91,14
EUR 101,28
30 тысяч за диплом
Зачем нам Мексика
(От)Личный Петербург — 2024
Заблуилась в лесу, ела ягоды
Маткапитал не работает?
Погода на неделю: осень близко
Второе покушение на Трампа
Борьба с вейпами
Насколько подорожают авто
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия Борсеточников, наворовавших на петербургских парковках на 2 млн, отпустили в суде

Борсеточников, наворовавших на петербургских парковках на 2 млн, отпустили в суде

3 330
10 комментариев

Невский районный суд Петербурга вынес приговор трем борсеточникам, которые орудовали на парковках торговых центров полгода. Каждому предъявили больше десятка эпизодов.

Как сообщает 16 сентября объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, не позднее 15 октября 2021 года один из подсудимых организовал и возглавил преступную группу для совершения краж из припаркованных автомобилей. Вместе с соучастниками он подыскивал парковки возле торговых центров, изучал там обстановку и выбирал цель. Затем он сканировал сигнализацию машины и решал, когда идти на дело.

Пока один из злоумышленников наблюдал за обстановкой возле автомобилей или следил за их владельцами в ТЦ, двое других обчищали салоны машин. Похищенное затем продавали по заранее налаженным каналам, в том числе на ярмарке «Юнона», а деньги распределяли между участниками преступной группы.

Злоумышленники действовали с осени 2021 года по 21 апреля 2022 года, когда были разоблачены. Главарю вменяли 19 эпизодов краж по 158-й статье УК РФ, его подельникам — 17 и 11 эпизодов. Ущерб в общей сложности превысил 1,8 миллиона рублей. Суд дал главарю группы 4 года 9 месяцев в колонии-поселении, его соучастникам — 4 года 7 месяцев и 4,5 года. Но, поскольку всем им зачли время содержания под стражей, наказание считается отбытым, и фигурантов освободили из-под стражи в зале суда немедленно.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Петербург Суд Кража Борсеточники
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY5
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY24
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
10
В д. Гадюкино - дожди.
16 сентября 2024, 19:08
И чем они теперь займутся? Айтишниками станут?
почти бросил..)
16 сентября 2024, 19:16
Какие милые люди, за что их вообще задерживали?..)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
Новости компаний
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
ТОП 5
Новости компаний
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00
В Нижнем Новгороде утвердили проект планировки территории третьей очереди GloraX Premium Черниговская
16 сентября, 14:05
С поддержкой Фонда МСП самозанятые масштабируют бизнес
16 сентября, 13:30
«Алмаз — Антей» представляет на Промышленно-энергетическом форуме TNF 2024 продукцию для ТЭК
16 сентября, 11:40
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Чтобы не терять женщин: врачи рассказали, что должно входить в обследования женского здоровья в разном возрасте
14 сентября, 18:00
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35