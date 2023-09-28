В Петербурге будут судить троицу за кражи из машин на парковках торговых центров. Ущерб составил почти 2 миллиона

Невский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о краже (п.«а» части 4 статьи 158 УК РФ), возбужденное в отношении организованной группы «борсеточников», которые с октября 2021 года по апрель 2022 года совершили 19 хищений на общую сумму 1 987 402 рублей. Фигуранты — трое выходцев из Закавказья, двоим по 44 года, третьему — 55 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.



Следствие полагает, что злоумышленники действовали на парковках крупных торговых центров и супермаркетов. На месте осматривались, находили углы обзора камер видеонаблюдения и возможные пути быстрого отступления. Затем находили нужный автомобиль. Используя иномарки своих родственников, они подъезжали вплотную к месту парковки выбранной машины, с помощью электронного устройства считывали код доступа, вскрывали автомобиль и похищали из салона имущество. Работать могли как по двое, так и по трое: один вскрывал транспортное средство, другие отслеживали обстановку либо сопровождали водителя в помещении магазина.

