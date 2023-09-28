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    В Петербурге будут судить троицу за кражи из машин на парковках торговых центров. Ущерб составил почти 2 миллиона

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    5 комментариев

    Невский районный суд Петербурга рассмотрит уголовное дело о краже (п.«а» части 4 статьи 158 УК РФ), возбужденное в отношении организованной группы «борсеточников», которые с октября 2021 года по апрель 2022 года совершили 19 хищений на общую сумму 1 987 402 рублей. Фигуранты — трое выходцев из Закавказья, двоим по 44 года, третьему — 55 лет, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

    Следствие полагает, что злоумышленники действовали на парковках крупных торговых центров и супермаркетов. На месте осматривались, находили углы обзора камер видеонаблюдения и возможные пути быстрого отступления. Затем находили нужный автомобиль. Используя иномарки своих родственников, они подъезжали вплотную к месту парковки выбранной машины, с помощью электронного устройства считывали код доступа, вскрывали автомобиль и похищали из салона имущество. Работать могли как по двое, так и по трое: один вскрывал транспортное средство, другие отслеживали обстановку либо сопровождали водителя в помещении магазина.

    При этом разборчивостью в выборе похищаемого не отличались. Из машин забирали все: наличные деньги, телефоны, ноутбуки, инструменты и верхнюю одежду. Украденные вещи продавали на рынке на юго-западе Петербурга, а деньги делили на троих.

    В ходе обыска в квартирах обвиняемых обнаружили деньги, средства связи, бинокль и набор строительных инструментов, похищенный у одного из потерпевших. Все участники группы ждут суда под стражей.

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    Комментарии 5

    Гость28 Сен 2023 в 11:27
    Очевидно, что ставка на черное сыграла.
    +0−0
    rt04028028 Сен 2023 в 10:47
    тожероссияне или ужероссияне?
    +0−0
    AndrewBarsik28 Сен 2023 в 10:40
    Не уберёг Бастрыкин своих друзей.
    +2−0
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