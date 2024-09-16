«Нуждается в существенной доработке»: правительство не поддержало законопроект о локальных запретах на никабы

Правительство России не поддержало законопроект о локальном запрете на ношение никаба и рекомендовало отправить его на доработку. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС, в чьем распоряжении оказался официальный отзыв кабмина.
Законопроект, внесенный вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, позволяет законодательным и муниципальным собраниям запрещать ношение в общественных местах религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, и предполагает, что «из соображений безопасности» образовательные учреждения также получат возможность локальным нормативным актом организации запрещать ношение «религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой».
Согласно отзыву правительства, понятия «религиозная одежда», «одежда с религиозными атрибутами или религиозной символикой» не определены в законодательстве, что «может привести к неоднозначной правоприменительной практике», и нынешняя редакция законопроекта «нуждается в существенной доработке». К тому же закон «Об образовании в РФ» и так позволяет государственным и муниципальным школам «устанавливать требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями», которые были утверждены региональными властями.
Дискуссия о запрете на ношение никабов началась в России весной на фоне произошедших терактов.
Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесской Республики 4 июля приняло указ о временном запрете на ношение никабов в регионе. Перед этим аналогичный временный запрет ношения хиджабов анонсировал муфтият Дагестана.