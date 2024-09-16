«Нуждается в существенной доработке»: правительство не поддержало законопроект о локальных запретах на никабы

Правительство России не поддержало законопроект о локальном запрете на ношение никаба и рекомендовало отправить его на доработку. Об этом 16 сентября сообщает ТАСС, в чьем распоряжении оказался официальный отзыв кабмина.

Законопроект, внесенный вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, позволяет законодательным и муниципальным собраниям запрещать ношение в общественных местах религиозной одежды, полностью или частично скрывающей лицо, и предполагает, что «из соображений безопасности» образовательные учреждения также получат возможность локальным нормативным актом организации запрещать ношение «религиозной одежды, одежды с религиозными атрибутами и (или) религиозной символикой».