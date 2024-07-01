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    Муфтий Дагестана анонсировал фетву о запрете никаба

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    В ходе встречи главы региона Сергея Меликова с общественниками муфтий заявил, что будет издана фетва, запрещающая никаб.

    «Сегодня наши работники работают над этим. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. <...> сегодня вечером или завтра, на днях», — сказал Абдулаев.

    В исламе «фетвой» называют решение, выносимое муфтием, факихом или алимом по какому-либо вопросу. Оно основывается на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики. Никаб — это мусульманская одежда для женщин, закрывающая все лицо за исключением узкой прорези для глаз.


    Ранее глава Дагестана Сергей Меликов рассказал о травле врача после просьбы к пациентке снять никаб. Недавно в ходе Петербургского международного юридического форума глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин высказался об исламской одежде для женщин и поддержал идею запретить ношение никаба.

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