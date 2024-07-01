Муфтий Дагестана анонсировал фетву о запрете никаба

В ходе встречи главы региона Сергея Меликова с общественниками муфтий заявил, что будет издана фетва, запрещающая никаб.



«Сегодня наши работники работают над этим. Мы будем выносить фетву о запрете никаба. <...> сегодня вечером или завтра, на днях», — сказал Абдулаев.



В исламе «фетвой» называют решение, выносимое муфтием, факихом или алимом по какому-либо вопросу. Оно основывается на принципах ислама и на прецедентах мусульманской юридической практики. Никаб — это мусульманская одежда для женщин, закрывающая все лицо за исключением узкой прорези для глаз.