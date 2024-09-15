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    В Петербурге пенсионер скончался после взрыва зажигалки в кармане

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    Дольше месяца спасали врачи Ленинградской областной клинической больницы пожилого пациента из поселка Красный Маяк. В конце лета у мужчины в кармане взорвалась зажигалка. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 сентября.

    Пациента доставили в Петербург вертолетом 12 августа. У 75-летнего пострадавшего были диагностированы ожоги головы, туловища, левой руки. За 3 дня до этого у жителя Ленобласти в кармане взорвалась зажигалка, после чего загорелась одежда.

    Врачи пытались выходить пациента, но смерть оказалась сильнее — вечером 14 сентября житель Красного Маяка скончался в медучреждении на Луначарского.

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