В Петербурге пенсионер скончался после взрыва зажигалки в кармане

Дольше месяца спасали врачи Ленинградской областной клинической больницы пожилого пациента из поселка Красный Маяк. В конце лета у мужчины в кармане взорвалась зажигалка. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 сентября.



Пациента доставили в Петербург вертолетом 12 августа. У 75-летнего пострадавшего были диагностированы ожоги головы, туловища, левой руки. За 3 дня до этого у жителя Ленобласти в кармане взорвалась зажигалка, после чего загорелась одежда.

Врачи пытались выходить пациента, но смерть оказалась сильнее — вечером 14 сентября житель Красного Маяка скончался в медучреждении на Луначарского.

