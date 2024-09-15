В Петербурге одновременно загорелись «Красный треугольник» и «Невская мануфактура»

В Петербурге вновь заметили дым на территории бывшего завода «Красный треугольник». Одновременно с ним загорелось здание «Невской мануфактуры». О первом пожаре 15 сентября сообщают очевидцы в соцсетях, о втором — ГУ МЧС по Петербургу.

«В 16:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д. 50. В четырехэтажном здании происходит горение, площадь устанавливается», — рассказали в главном управлении МЧС.



«Красный треугольник» горит с завидной частотой. В последний раз на территории завода тушили мойку. «Невская мануфактура» горела в апреле 2021 года, пожар смогли ликвидировать лишь спустя пять дней. Один сотрудник МЧС погиб.



Само здание «Невской мануфактуры», от которого остались только стены, восстанавливают, чтобы приспособить под жилье. Оно станет частью нового квартала на 335 тысяч квадратных метров жилья со школой, четырьмя детсадами, поликлиникой, скверами и спортивными площадками.

