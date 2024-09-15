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Происшествия В Петербурге одновременно загорелись «Красный треугольник» и «Невская мануфактура»

В Петербурге одновременно загорелись «Красный треугольник» и «Невская мануфактура»

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7 комментариев

В Петербурге вновь заметили дым на территории бывшего завода «Красный треугольник». Одновременно с ним загорелось здание «Невской мануфактуры». О первом пожаре 15 сентября сообщают очевидцы в соцсетях, о втором — ГУ МЧС по Петербургу.

«В 16:14 поступило сообщение о пожаре по адресу: Невский район, Октябрьская набережная, д. 50. В четырехэтажном здании происходит горение, площадь устанавливается», — рассказали в главном управлении МЧС.

«Красный треугольник» горит с завидной частотой. В последний раз на территории завода тушили мойку. «Невская мануфактура» горела в апреле 2021 года, пожар смогли ликвидировать лишь спустя пять дней. Один сотрудник МЧС погиб.

Само здание «Невской мануфактуры», от которого остались только стены, восстанавливают, чтобы приспособить под жилье. Оно станет частью нового квартала на 335 тысяч квадратных метров жилья со школой, четырьмя детсадами, поликлиникой, скверами и спортивными площадками.

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Комментарии
7
Abu-Denis
15 сентября 2024, 17:53
Это стабильность, какой мы не знали в лихие и разрушительные девяностые... В который раз по счету они горят?
В д. Гадюкино - дожди.
15 сентября 2024, 17:55
"Все было ясно. Дом был обречен. Он не мог не сгореть. И, действительно, в двенадцать часов ночи он запылал, подожженный сразу с шести концов." (с)
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