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Происшествия Вернулся и признался. Какие показания дал задержанный в Пулково владелец ГК «Монолит»

Вернулся и признался. Какие показания дал задержанный в Пулково владелец ГК «Монолит»

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7 комментариев

Учредитель крупной петербургской компании ГК «Монолит», задержанный в Пулково, удивил Главное следственное управление. «Фонтанка» знает, что обвиняемый подписал на допросе.

Как уже сообщило наше издание, около 20 часов, 14 сентября на пограничном контроле в Пулково задержан 45-летний председатель совета директоров, владелец петербургской компании ГК «Монолит» (одного из лидеров бетонного рынка Северо-Запада) Игорь Константинов. Его доставили в Главное следственное управление ГУ МВД, где допросили по уголовному делу о нападении на конкурента, коммерческого директора ГК «Беатон».

Предпринимателя Китуничева жестоко избили арматурой в начале 2020 года. Возбуждено уголовное дело по увечьям. Весной были задержаны исполнители и сам Игорь Константинов. Он отрицал вину, ссылаясь на интриги деловых оппонентов, суд не стал его арестовывать. Позже пострадал следователь, постаравшийся вывести Константинова из-под преследования, а бизнесмен покинул Россию и попал в федеральный розыск.

По данным «Фонтанки», в присутствии двух адвокатов на допросе Игорь Константинов признал вину в организации избиения. 15 сентября суд примет решение о мере пресечения.

С причиной такого жеста бизнесмена Константинова можно ознакомиться в материале 47news — «И конкуренты ни при чем, и детьми зря клялся».

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Комментарии
7
pgrad
15 сентября 2024, 13:54
Такой приезд "за паспортом" говорит о том, что на свободе в Тае стало опасней для жизни, чем в камере в России.
VKuser174198221
15 сентября 2024, 14:15
Разборки в стае товарисчей: когда за границей опаснее , чем в тюрьме....
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