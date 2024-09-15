Вернулся и признался. Какие показания дал задержанный в Пулково владелец ГК «Монолит»

Учредитель крупной петербургской компании ГК «Монолит», задержанный в Пулково, удивил Главное следственное управление. «Фонтанка» знает, что обвиняемый подписал на допросе.



Как уже сообщило наше издание, около 20 часов, 14 сентября на пограничном контроле в Пулково задержан 45-летний председатель совета директоров, владелец петербургской компании ГК «Монолит» (одного из лидеров бетонного рынка Северо-Запада) Игорь Константинов. Его доставили в Главное следственное управление ГУ МВД, где допросили по уголовному делу о нападении на конкурента, коммерческого директора ГК «Беатон».



Предпринимателя Китуничева жестоко избили арматурой в начале 2020 года. Возбуждено уголовное дело по увечьям. Весной были задержаны исполнители и сам Игорь Константинов. Он отрицал вину, ссылаясь на интриги деловых оппонентов, суд не стал его арестовывать. Позже пострадал следователь, постаравшийся вывести Константинова из-под преследования, а бизнесмен покинул Россию и попал в федеральный розыск.



По данным «Фонтанки», в присутствии двух адвокатов на допросе Игорь Константинов признал вину в организации избиения. 15 сентября суд примет решение о мере пресечения.

