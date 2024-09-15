В Пулкове задержан владелец ГК «Монолит», его не могли достать почти 2 года

Оперативники уголовного розыска накануне вечером явились в Пулково для задержания бизнесмена, которого очень давно ждут в Петербурге. Речь идет о владельце ГК «Монолит» Игоре Константинове, который в октябре 2022 года покинул Россию. Об этом «Фонтанке» стало известно 15 сентября.



Константинову вменяют причинение вреда средней степени тяжести. «Фонтанка» неоднократно и очень подробно рассказывала, в чем тут суть. 21 января 2020 года жестоко избили коммерческого директора ГК «Беатон» Китуничева. Лупили арматурой по голове возле его дома на Юнтоловском проспекте. В марте полиция задержала двух мужчин с трудной судьбой и организатора Шаронова. Последний указал на гендиректора ГК «Монолит» Константинова. В корне этой истории лежит конкурентная борьба между двумя фирмами, занимающимися бетоном. Константинова опрашивали, обыскивали. В итоге наказание получили все, кроме него. В октябре 2022 года топ-менеджер «Монолита» покинул Россию. 31 марта 2023 года его объявили в розыск.



Задержанный доставлен из Пулкова в ГСУ МВД по Петербургу и Ленобласти для проведения дальнейших следственных мероприятий. Заочно мера пресечения ему не избиралась.