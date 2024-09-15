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Происшествия В Петербурге ищут женщину, которая поколотила школьника и отобрала у него телефон

В Петербурге ищут женщину, которая поколотила школьника и отобрала у него телефон

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12 комментариев

Полиция Петербурга ищет даму, которая напала на школьника на Искровском проспекте. Как сообщает 15 сентября пресс-служба ГУ МВД, инцидент произошел в пятницу вечером.

В правоохранительных органах узнали о нападении накануне утром, когда в УМВД по Невскому району поступила телефонограмма из больницы. В ней сообщалось, что в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести доставлен 14-летний восьмиклассник.

Потерпевший рассказал полицейским, что в пятницу около 23:00 рядом с домом 6 по Искровскому проспекту его избила неизвестная женщина. Дама нанесла несколько ударов по лицу и туловищу, после чего забрала у подростка мобильный телефон и ушла. Материальный ущерб составил 9 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Комментарии
15
265927066
15 сентября 2024, 10:48
Телефон зря забрала............
Повестка дна
15 сентября 2024, 10:29
О причинах ни слова. Наверное, просто так напала на первого встречного. Ага
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