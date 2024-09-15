В Петербурге ищут женщину, которая поколотила школьника и отобрала у него телефон

Полиция Петербурга ищет даму, которая напала на школьника на Искровском проспекте. Как сообщает 15 сентября пресс-служба ГУ МВД, инцидент произошел в пятницу вечером.



В правоохранительных органах узнали о нападении накануне утром, когда в УМВД по Невскому району поступила телефонограмма из больницы. В ней сообщалось, что в медицинское учреждение в состоянии средней тяжести доставлен 14-летний восьмиклассник.



Потерпевший рассказал полицейским, что в пятницу около 23:00 рядом с домом 6 по Искровскому проспекту его избила неизвестная женщина. Дама нанесла несколько ударов по лицу и туловищу, после чего забрала у подростка мобильный телефон и ушла. Материальный ущерб составил 9 тысяч рублей.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

