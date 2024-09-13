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Афиша Plus В России создадут Фонд объединенных культур

В России создадут Фонд объединенных культур

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4 комментария

Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой 13 сентября на Международном форуме объединенных культур предложил создать в России новый фонд.

«Я подумал, почему бы нам не создать Фонд объединенных культур? Это поможет решать те проблемы, которые возникают (при обсуждении на форуме. — Прим. ред.)», — выступил он с инициативой на итоговой сессии форума в Главном штабе.

Идею поддержала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и в шутку предложила тут же «проголосовать».

«Я думаю, что никто не будет по этому поводу возражать!» — уже всерьез сказала она, пообещав обратиться к президенту, чтобы институция была «юридически оформлена и заработала».

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов также высказался за, предложив создать «площадку или комиссию» в новом Фонде, где представители стран-участниц могли бы обсуждать все важные вопросы, в том числе и о внедрении искусственного интеллекта в сферы кино, театра, музыки. Такая точка на культурной карте, по его мнению, станет местом непрерывного общения.

В этом году искусственному интеллекту в культуре на форуме в Петербурге посвятили целую секцию, а второй день заседаний и вовсе открылся выступлением Надежды Бабкиной с человекоподобным роботом Арди.

Форум объединенных культур проводится в Петербурге с 11 по 14 сентября.

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Комментарии
4
Зоркий Сокол
13 сентября 2024, 17:44
Объединять намаз с крестным ходом планируют?
Danik
13 сентября 2024, 17:31
За чей счет банкет? Как эти слуги надоели! Все придумывают и придумывают себе безделье! Гнать надо и подальше! Сталин был прав оставлять их без присмотра и страха нельзя!
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