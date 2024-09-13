В России создадут Фонд объединенных культур

«Я подумал, почему бы нам не создать Фонд объединенных культур? Это поможет решать те проблемы, которые возникают (при обсуждении на форуме. — Прим. ред.)», — выступил он с инициативой на итоговой сессии форума в Главном штабе.

Идею поддержала заместитель председателя правительства Татьяна Голикова и в шутку предложила тут же «проголосовать».

«Я думаю, что никто не будет по этому поводу возражать!» — уже всерьез сказала она, пообещав обратиться к президенту, чтобы институция была «юридически оформлена и заработала».

Генеральный директор Президентского фонда культурных инициатив Роман Карманов также высказался за, предложив создать «площадку или комиссию» в новом Фонде, где представители стран-участниц могли бы обсуждать все важные вопросы, в том числе и о внедрении искусственного интеллекта в сферы кино, театра, музыки. Такая точка на культурной карте, по его мнению, станет местом непрерывного общения.

В этом году искусственному интеллекту в культуре на форуме в Петербурге посвятили целую секцию, а второй день заседаний и вовсе открылся выступлением Надежды Бабкиной с человекоподобным роботом Арди.

