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    Газету «Собеседник»* признали иностранным агентом

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    Минюст внес в реестр иностранных агентов газету «Собеседник»*. Об этом стало известно в пятницу, 13 сентября, из сообщения ведомства.

    Как следует из объяснений, «Собеседник»* распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

    Также издание, говорится в сообщении ведомства, выступало против спецоперации на Украине и принимало участие в распространении и создании материалов иностранных агентов.

    Также в реестр в пятницу внесли бывшего депутата из Воронежской области Нину Беляеву*, зампредседателя «Яблока» Владимира Дорохова*, музыканта Михаила Ежова*, ЛГБТ**-активиста Ярослава Распутина*, политика Олега Степанова*.

    *Внесены в реестр иностранных агентов

    ** В России международное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено

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