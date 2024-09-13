Газету «Собеседник»* признали иностранным агентом

Минюст внес в реестр иностранных агентов газету «Собеседник»*. Об этом стало известно в пятницу, 13 сентября, из сообщения ведомства.

Как следует из объяснений, «Собеседник»* распространял недостоверную информацию о решениях и политике российских властей, также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

Также издание, говорится в сообщении ведомства, выступало против спецоперации на Украине и принимало участие в распространении и создании материалов иностранных агентов.

Также в реестр в пятницу внесли бывшего депутата из Воронежской области Нину Беляеву*, зампредседателя «Яблока» Владимира Дорохова*, музыканта Михаила Ежова*, ЛГБТ**-активиста Ярослава Распутина*, политика Олега Степанова*.

