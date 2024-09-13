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    Бывший первый зампред правительства Подмосковья Илья Бронштейн задержан по делу о взятке. Вместе с ним — ректор КУРО

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    Бывшего первого заместителя председателя правительства Подмосковья Илью Бронштейна задержали по уголовному делу о взятке (часть 6 статьи 290). Об этом 13 сентября сообщила пресс-служба Следственного комитета.

    Вместе с Бронштейном задержали и его «сообщников», говорится в релизе ведомства: ректора Корпоративного университета развития образования (КУРО) Андрея Лубского и гендиректора неназванной коммерческой организации. По версии следствия, в июне 2024 года Бронштейн через посредника — ректора вуза получил от гендиректора фирмы взятку в размере 25 миллионов рублей за «общее покровительство и попустительство по службе», а также за обеспечение беспрепятственного участия в конкурсе по закупкам интерактивных панелей в общеобразовательные организации региона, подписание актов выполненных работ и их оплату.

    В отношении ректора, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»), была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

    Бронштейн занял пост первого заместителя председателя правительства Московской области в апреле 2024 года (курировал образование, культуру, физкультуру и спорт, а также благоустройство территорий) и в начале сентября уже был отправлен в отставку. Перед этим он с 2021 года работал областным министром образования.

    Ранее по подозрению во взятке был задержан заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич. Аналогичное обвинение в этом же году было предъявлено Светлане Стригунковой, ранее занимавшей должность первого заместителя председателя правительства Московской области.

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