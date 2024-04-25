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    Экс-зампреду правительства Подмосковья предъявлено обвинение в получении взятки. Следствие просит об аресте

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    Светлане Стригунковой, ранее занимавшей должность первого заместителя председателя правительства Московской области, предъявили обвинение в получении взятки. Об этом 25 апреля сообщает РИА «Новости» из суда.

    Бывшую чиновницу подозревают в получении взяток при заключении контрактов на ремонт больниц в регионе. Общая сумма незаконных доходов составляет порядка 123 миллионов рублей. Из правительства Стригункова уволилась в марте.

    Стригунковой вменяется часть 6 статьи 290 УК РФ. Следствие просит отправить обвиняемую в СИЗО до 15 июня. В ходатайстве также указывается, что в одно производство объединено несколько уголовных дел в отношении ряда должностных лиц Минздрава Московской области и сотрудников коммерческих организаций.

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