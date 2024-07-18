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    По подозрению во взятке задержан замдиректора Фонда капремонта Московской области

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    Задержан заместитель директора Фонда капитального ремонта Московской области Мстислав Дымнич. МВД обратилось в Тверской суд Москвы с требованием отправить его в СИЗО — сообщило издание RTVI 18 июля.

    Журналисты обратили внимание на карточку дела на сайте судов общей юрисдикции Москвы. Дымнича подозревают в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Максимальный срок по этой части статьи — 15 лет лишения свободы. Подробности уголовного дела пока неизвестны.

    Мстиславу Дымничу 40 лет. Он занимает должность заместителя генерального директора Фонда капремонта по конкурентным процедурам. В 2024 году Дымнич получал благодарность от правительства России.

    По данным системы СПАРК, до 2020 года Дымнич был совладельцем Комплексного центра восстановительной медицины и реабилитации, а также управлял ООО «Прометей» — компанией в области аренды и лизинга медицинского оборудования.

    За три недели до задержания Мстислава Дымнича был отправлен под домашний арест руководитель Фонда капремонта Калининградской области Олег Туркин. Его обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенные организованной группой).

    Ранее «Фонтанка» рассказывала о задержанном экс-главе департамента культуры Москвы, которому вменяют взятки на сто миллионов рублей.

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    Фонд капитального ремонта Московской областиМстислав ДымничВзяткаЗадержание
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