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    Задержанному экс-главе департамента культуры Москвы Кибовскому вменяют взятки на сто миллионов рублей

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    8 комментариев

    Задержанному экс-министру правительства Москвы, возглавлявшему департамент культуры, и бывшему главе Росохранкультуры Александру Кибовскому вменяют восемь эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом 17 июля сообщает Следственный комитет.

    Следствие полагает, что Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предположительно, он действовал в составе организованной группы. Также в уголовном деле есть покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

    Следствие ходатайствует об аресте.

    Александр Кибовский является кандидатом исторических наук, искусствоведом, заслуженным работником культуры РФ.

    С 2006 года работал замглавы культурного департамента правительства РФ. В 2008–2010 годах Кибовский возглавлял Росохранкультуру (ведомство было упразднено в 2011 году, а его полномочия переданы Минкульту). На этом посту Кибовский запомнился позицией против строительства «Охта-центра» в Петербурге. Как позднее объяснял чиновник свою позицию в интервью, на тот момент этот проект шел вразрез с законом.

    Следующие пять лет Кибовский возглавлял департамент культурного наследия Москвы. Затем с 2015 года до конца сентября 2023 года Кибовский сменил Сергея Капкова на посту руководителя столичного департамента культуры.

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    Комментарии 8

    25346053117 Июл 2024 в 18:31
    А как не воровать при гаранте? Тут же станешь "белой вороной"
    +0−0
    28186262917 Июл 2024 в 18:12
    Москвичи по-малому не ходят. Только по-большому.
    +1−0
    26592706617 Июл 2024 в 17:07
    "Да не может быть!"@
    +2−0
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