Задержанному экс-главе департамента культуры Москвы Кибовскому вменяют взятки на сто миллионов рублей

Задержанному экс-министру правительства Москвы, возглавлявшему департамент культуры, и бывшему главе Росохранкультуры Александру Кибовскому вменяют восемь эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму более 100 миллионов рублей. Об этом 17 июля сообщает Следственный комитет.



Следствие полагает, что Кибовский способствовал коммерческим организациям в заключении государственных контрактов. Предположительно, он действовал в составе организованной группы. Также в уголовном деле есть покушение на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ).

