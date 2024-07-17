Задержан экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский

Силовики задержали экс-министра правительства Москвы, возглавлявшего департамент культуры, и бывшего главу Росохранкультуры Александра Кибовского. Об этом 17 июля сообщает РБК со ссылкой на источники. Эту информацию также подтверждает ТАСС.

Как сообщили в Следственном комитете РФ, экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). Ведомство ходатайствует о заключении Кибовского под стражу.

Александр Кибовский является кандидатом исторических наук, искусствоведом, заслуженным работником культуры РФ.