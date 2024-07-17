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    Задержан экс-глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский

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    9 комментариев

    Силовики задержали экс-министра правительства Москвы, возглавлявшего департамент культуры, и бывшего главу Росохранкультуры Александра Кибовского. Об этом 17 июля сообщает РБК со ссылкой на источники. Эту информацию также подтверждает ТАСС.

    Как сообщили в Следственном комитете РФ, экс-чиновнику предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ). Ведомство ходатайствует о заключении Кибовского под стражу.

    Александр Кибовский является кандидатом исторических наук, искусствоведом, заслуженным работником культуры РФ.

    С 2006 года работал замглавы культурного департамента правительства РФ. В 2008-2010 годах Кибовский возглавлял Росохранкультуру (ведомство было упразднено в 2011 году, а его полномочия переданы Минкульту). На этом посту Кибовский запомнился позицией против строительства «Охта-центра» в Петербурге. Как позднее объяснял чиновник свою позицию в интервью, на тот момент этот проект шел вразрез с законом.

    При его участии в России разрабатывались нормативные акты по охране объектов культурного наследия, зон охраны, в том числе и единый реестра федеральных памятников.

    Кроме того, Кибовский принимал участие в «громких» культурных делах. В том числе, в качестве эксперта по орденам в тульском деле о краже коллекции царских наград Селиванова, а также в возвращении иконы «Борис и Глеб» в Россию.

    Следующие пять лет Кибовский возглавлял департамент культурного наследия Москвы. Затем с 2015 года до конца сентября 2023 года Кибовский сменил Сергея Капкова на посту руководителя столичного департамента культуры.

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    Комментарии 9

    Zet17 Июл 2024 в 15:07
    историк... ну хоть не доцент Соколов...
    +0−0
    hedgehog_17 Июл 2024 в 14:53
    росохранкультура. прекрасное название.
    развитие культуры у охраны россии?
    +0−0
    Инкогнито202117 Июл 2024 в 14:52
    главаря надо брать!!!
    +1−0
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