Мужчина угрожал сотруднице банка в Петербурге необычной авторучкой

Недовольный клиент устроил скандал в петербургском банке. Дело дошло до угроз, и оказалось, что авторучка у него не простая.
В 19:03 11 сентября сотрудники вневедомственной охраны Адмиралтейского района прибыли к отделению банка на Московском проспекте по сигналу с тревожной кнопки, рассказали 12 сентября в пресс-службе УВО по Петербургу и Ленобласти. На месте росгвардейцы задержали 24-летнего мужчину, который размахивал ножом-авторучкой и угрожал сотруднице банка убийством. Потерпевшая угрозу восприняла вполне реально.
По предварительной информации, у молодого человека были претензии к тому, что с его банковского счета списываются деньги. Во время разговора в банке он сначала ударил кулаком по компьютеру, а потом выхватил ручку, у которой оказался острый сюрприз под колпачком, и стал ей размахивать. Персонал банка сразу же воспользовался тревожной сигнализацией.
Росгвардейцы доставили задержанного в территориальный отдел полиции. Ручку-нож изъяли.