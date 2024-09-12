Мужчина угрожал сотруднице банка в Петербурге необычной авторучкой

Недовольный клиент устроил скандал в петербургском банке. Дело дошло до угроз, и оказалось, что авторучка у него не простая.

В 19:03 11 сентября сотрудники вневедомственной охраны Адмиралтейского района прибыли к отделению банка на Московском проспекте по сигналу с тревожной кнопки, рассказали 12 сентября в пресс-службе УВО по Петербургу и Ленобласти. На месте росгвардейцы задержали 24-летнего мужчину, который размахивал ножом-авторучкой и угрожал сотруднице банка убийством. Потерпевшая угрозу восприняла вполне реально.