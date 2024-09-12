Кроссовер, выезжая с парковки через велодорожку, сбил ребенка на велосипеде на Луначарского

Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти







Маленький велосипедист пострадал в ДТП в Выборгском районе Петербурга вечером 11 сентября. Он попал под машину, катаясь по велодорожке с папой.

Наезд произошел в 20:20 среды возле дома 49 по проспекту Луначарского, сообщает 12 сентября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 44-летняя женщина на кроссовере Haval H6 выезжала с парковки областной больницы и, пересекая выделенную велодорожку, не пропустила 3-летнего мальчика на велосипеде.

1 из 2 Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В результате ДТП ребенок получил получил сотрясение, ссадины и разбил губу. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По данным «Фонтанки», на одежде у него были светоотражающие элементы, а на улице мальчик находился в сопровождении отца.

Женщина-водитель в 2024 году привлекалась к административной ответственности за нарушения ПДД более 10 раз, отмечают в полиции. По информации «Фонтанки», в основном за превышение скорости, но также были проезд на «красный» и нарушение правил парковки. Все штрафы она, впрочем, оплатила.

Источник: Управление Госавтоинспекции по СПб и ЛО







По данным УГИБДД, всего за минувшие сутки в Петербурге зафиксировали 299 ДТП, в 19 из которых были пострадавшие. Травмы получили 22 человека, четверо из них — дети. На проспекте Наставников 6-летнего мальчика сбил мужчина на электросамокате. Ребенок получил травмы средней тяжести. Погибших в городских ДТП не было.

В Ленобласти произошли 72 дорожные аварии, из них 7 — с пострадавшими. Травмы получили 7 человек, еще один погиб. Все они совершеннолетние.