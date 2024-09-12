Ребёнок госпитализирован после ДТП на тротуаре на Наставников. Машины не было, а превышение скорости есть

Воспитанник детского сада пострадал в ДТП без участия автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 12 сентября.



ДТП произошло 11 сентября около 20 часов у дома 43, корпус 1, по проспекту Наставников. 6-летний мальчик со своими родными шёл по тротуару. Там же ехал на электросамокате 38-летний мужчина, неработающий житель Псковской области. По данным полиции, он выбрал неподходящий скоростной режим и сбил ребёнка.



Мальчик в состоянии средней степени тяжести доставлен в детскую городскую больницу имени Раухфуса. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану брови, верхнего века, гематомы и ссадины. В отношении мужчины сотрудники ДПС составили протокол по статье 12.7.1 КОАП РФ (управление ТС водителем, не имеющим прав).

