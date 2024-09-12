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Происшествия Ребёнок госпитализирован после ДТП на тротуаре на Наставников. Машины не было, а превышение скорости есть

Ребёнок госпитализирован после ДТП на тротуаре на Наставников. Машины не было, а превышение скорости есть

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21 комментарий

Воспитанник детского сада пострадал в ДТП без участия автомобиля в Красногвардейском районе Петербурга. Подробности стали известны «Фонтанке» 12 сентября.

ДТП произошло 11 сентября около 20 часов у дома 43, корпус 1, по проспекту Наставников. 6-летний мальчик со своими родными шёл по тротуару. Там же ехал на электросамокате 38-летний мужчина, неработающий житель Псковской области. По данным полиции, он выбрал неподходящий скоростной режим и сбил ребёнка.

Мальчик в состоянии средней степени тяжести доставлен в детскую городскую больницу имени Раухфуса. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, рваную рану брови, верхнего века, гематомы и ссадины. В отношении мужчины сотрудники ДПС составили протокол по статье 12.7.1 КОАП РФ (управление ТС водителем, не имеющим прав).

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Комментарии
21
282408812
12 сентября 2024, 10:12
изуродовал ребёнка на всю оставшуюся жизнь и поехал дальше
VKuser174198221
12 сентября 2024, 10:35
Беглова- избрали....Получите.....
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