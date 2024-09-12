За рулем «Фольксвагена», задавившего пешехода в Мурино, был подросток

Полиция ведет проверку по факту смертельного ДТП с пешеходом, которое произошло минувшей ночью во Всеволожском районе Ленобласти. За рулем автомобиля, как оказалось, был подросток.



Около 23:50 11 сентября у дома 15 по улице Шувалова в Мурино автомобиль Volkswagen Polo сбил 24-летнего молодого человека, который перебегал дорогу в неположенном месте. Машиной управлял 16-летний местный житель, а сам автомобиль числится как архивный, сообщили 12 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

1 из 3 Источник: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Пешеход в результате погиб на месте. Со слов очевидца, «Фольксваген» проехал с телом на крыше метров сто.

В отношении юного водителя составили протоколы за вождение без прав по статье 12.7 КоАП РФ и управление незарегистрированным автомобилем по статье 12.1 КоАП РФ. Для разбирательства подростка доставили в отдел полиции.