Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+19°

пасмурно, дождь

ощущается как +19

1 м/c,

вос.

 760мм 78%
Подробнее
4 Пробки
USD 91,27
EUR 100,74
Как работает помощь беженцам
Перекрытия в Петербурге
Проект «Образование»
Куда спрятать сбережения
Новый путепровод
Какие сейчас стипендии
Патриарх и форум
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия За рулем «Фольксвагена», задавившего пешехода в Мурино, был подросток

За рулем «Фольксвагена», задавившего пешехода в Мурино, был подросток

6 371
16 комментариев

Полиция ведет проверку по факту смертельного ДТП с пешеходом, которое произошло минувшей ночью во Всеволожском районе Ленобласти. За рулем автомобиля, как оказалось, был подросток.

Около 23:50 11 сентября у дома 15 по улице Шувалова в Мурино автомобиль Volkswagen Polo сбил 24-летнего молодого человека, который перебегал дорогу в неположенном месте. Машиной управлял 16-летний местный житель, а сам автомобиль числится как архивный, сообщили 12 сентября в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

1 из 3

Пешеход в результате погиб на месте. Со слов очевидца, «Фольксваген» проехал с телом на крыше метров сто.

В отношении юного водителя составили протоколы за вождение без прав по статье 12.7 КоАП РФ и управление незарегистрированным автомобилем по статье 12.1 КоАП РФ. Для разбирательства подростка доставили в отдел полиции.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Ленинградская область ДТП ДТП с пешеходом ДТП с детьми Подросток за рулем
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY20
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
16
Kot Piter
12 сентября 2024, 11:51
Будни гетто! 😐
-4*
12 сентября 2024, 10:58
За него будут отвечать родители?!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
Новости компаний
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Новости компаний
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
ТОП 5
Новости компаний
Свободная планировка: благо или лишние заботы?
11 сентября, 18:00
В квартале Plus Пулковский поднимаются новые дома
11 сентября, 17:20
Клубный дом Bakunina 33 — плюс один этаж
11 сентября, 17:05
Мобильное приложение Банка «Санкт-Петербург» для бизнеса вошло в топ-10
11 сентября, 16:05
В строящемся квартале Respect растут масштабы монолитных работ
11 сентября, 15:00
В Шувалово открылась выставка оживающих картин «Питер и вода»
11 сентября, 14:25
«Образцовые кварталы» готовы к отопительному сезону на 100%
10 сентября, 18:00
Петербуржцы готовятся к учебному году даже в сентябре
10 сентября, 17:50
GloraX представил архитектурную концепцию нового проекта в Казани
10 сентября, 16:05
ООО «Петербургтеплоэнерго» завершает масштабные ремонтные работы в Петроградском районе
10 сентября, 10:07
Урбан-тур от Setl Group объединил более 20 застройщиков из разных регионов страны
9 сентября, 17:30
Пользователи смартфонов полюбили чёрно-белые фото
9 сентября, 17:20