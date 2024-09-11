СМИ: Организатора побега Артема Усса из Италии приговорили к общественно-полезным работам

Суд в Милане приговорил одного из организаторов побега бизнесмена Артема Усса к 1 940 часам общественно-полезных работ вместо почти трех лет колонии. Как сообщает 11 сентября издание Corriere della Sera, 38-летнего гражданина Словении Матея Янежичи признали виновным в предоставлении сообщникам автомобиля, а затем в сопровождении бежавшего из Италии Усса до приграничной Гориции.





Напомним, что в марте прошлого года сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса — Артем — сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Беглец решил скрыться от западного правосудия после того, как суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Американские власти предъявили обвинение ему и еще четверым россиянам — по версии следствия, фигуранты легализовали деньги и уклонялись от санкций. С апреля 2023 года Усс-младший находится в России. Он добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве.