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    СМИ: Организатора побега Артема Усса из Италии приговорили к общественно-полезным работам

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    Суд в Милане приговорил одного из организаторов побега бизнесмена Артема Усса к 1 940 часам общественно-полезных работ вместо почти трех лет колонии. Как сообщает 11 сентября издание Corriere della Sera, 38-летнего гражданина Словении Матея Янежичи признали виновным в предоставлении сообщникам автомобиля, а затем в сопровождении бежавшего из Италии Усса до приграничной Гориции.


    Напомним, что в марте прошлого года сын бывшего губернатора Красноярского края Александра Усса — Артем — сбежал из-под домашнего ареста в Италии. Беглец решил скрыться от западного правосудия после того, как суд в Милане одобрил его экстрадицию в США. Американские власти предъявили обвинение ему и еще четверым россиянам — по версии следствия, фигуранты легализовали деньги и уклонялись от санкций. С апреля 2023 года Усс-младший находится в России. Он добровольно явился в следственный департамент МВД России в Москве.

    По словам бизнесмена, расследование уголовного дела в России продолжается, однако он отказался раскрывать детали предварительного расследования.

    После побега итальянская прокуратура арестовала группу выходцев с Балкан, которые помогли Уссу сбежать и были на связи с его родственниками. Среди задержанных по этому делу отец и сын Йованчичи из Боснии и Герцеговины, сербы Срджана Лолич и Небойса Ильич, а также словенец Матей Янежич. Кроме того, в июне этого года в римском аэропорту Фьюмичино был арестован российский предприниматель и сооснователь компании — разработчика справочно-правовой системы «Право.ру» Дмитрий Чиракадзе. 54-летний бизнесмен, постоянно проживающий в Женеве, якобы координировал действия группы выходцев с Балкан, которые вывезли Усса из Милана.

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    Артем УссПобегОрганизаторПриговорМиланИталия
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