Суд рассмотрел апелляцию на приговор Скочиленко, освобожденной в рамках обмена. Защита настаивала на оправдании

В Санкт-Петербургском городском суде 11 сентября рассмотрели апелляцию на приговор художнице Александре Скочиленко, осужденной по ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) из-за пацифистских ценников в супермаркете. В августе Скочиленко оказалась среди участников международного обмена, помилованных президентом. Сейчас она находится в Евросоюзе.



Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга сообщила, что приговор пытались обжаловать и гособвинение, и защита Александры Скочиленко. Адвокаты девушки настаивали на ее полном оправдании, а прокуратура предлагала формально скорректировать приговор: уточнить редакцию ст. 207.3 УК РФ, по которой Скочиленко признана виновной, а также уточнить период исчисления дополнительного вида наказания после основного (после 7 лет колонии ей назначено три года запрета на публикации в интернете). Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры.