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    Суд рассмотрел апелляцию на приговор Скочиленко, освобожденной в рамках обмена. Защита настаивала на оправдании

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    В Санкт-Петербургском городском суде 11 сентября рассмотрели апелляцию на приговор художнице Александре Скочиленко, осужденной по ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) из-за пацифистских ценников в супермаркете. В августе Скочиленко оказалась среди участников международного обмена, помилованных президентом. Сейчас она находится в Евросоюзе.

    Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга сообщила, что приговор пытались обжаловать и гособвинение, и защита Александры Скочиленко. Адвокаты девушки настаивали на ее полном оправдании, а прокуратура предлагала формально скорректировать приговор: уточнить редакцию ст. 207.3 УК РФ, по которой Скочиленко признана виновной, а также уточнить период исчисления дополнительного вида наказания после основного (после 7 лет колонии ей назначено три года запрета на публикации в интернете). Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры.

    Интересы художницы в суде представляли ее адвокаты Дмитрий Герасимов и Юрий Новолодский.

    «Прокуратура заявляла чисто технический протест. Всё это не имеет никакого значения, поскольку есть указ президента о помиловании Александры. К слову, она хотела принимать участие в рассмотрении апелляции, и мы ходатайствовали о ее подключении по видеосвязи. Но суд решил рассмотреть всё без неё, одним днём», — пояснил «Фонтанке» Дмитрий Герасимов.

    Он отметил, что по закону помилование не отменяет того, что человек виновен, и он считается совершившим преступление. Защита Скочиленко, как и она сама, настаивала на том, что она никакого преступления не совершала и поэтому должна быть оправдана.

    В день перелёта Александры Скочиленко в Германию вместе с другими участниками международного обмена «Фонтанка» поговорила с ее матерью, которая несколько лет жила во Франции. Во время пресс-конференции после освобождения некоторые из экс-заключенных рассказали, как именно для них выглядела процедура обмена.

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