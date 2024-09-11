Суд рассмотрел апелляцию на приговор Скочиленко, освобожденной в рамках обмена. Защита настаивала на оправдании

В Санкт-Петербургском городском суде 11 сентября рассмотрели апелляцию на приговор художнице Александре Скочиленко, осужденной по ст. 207.3 УК РФ (фейки об армии) из-за пацифистских ценников в супермаркете. В августе Скочиленко оказалась среди участников международного обмена, помилованных президентом. Сейчас она находится в Евросоюзе.
Объединенная пресс-служба городских судов Петербурга сообщила, что приговор пытались обжаловать и гособвинение, и защита Александры Скочиленко. Адвокаты девушки настаивали на ее полном оправдании, а прокуратура предлагала формально скорректировать приговор: уточнить редакцию ст. 207.3 УК РФ, по которой Скочиленко признана виновной, а также уточнить период исчисления дополнительного вида наказания после основного (после 7 лет колонии ей назначено три года запрета на публикации в интернете). Суд удовлетворил апелляцию прокуратуры.
Интересы художницы в суде представляли ее адвокаты Дмитрий Герасимов и Юрий Новолодский.
«Прокуратура заявляла чисто технический протест. Всё это не имеет никакого значения, поскольку есть указ президента о помиловании Александры. К слову, она хотела принимать участие в рассмотрении апелляции, и мы ходатайствовали о ее подключении по видеосвязи. Но суд решил рассмотреть всё без неё, одним днём», — пояснил «Фонтанке» Дмитрий Герасимов.
Он отметил, что по закону помилование не отменяет того, что человек виновен, и он считается совершившим преступление. Защита Скочиленко, как и она сама, настаивала на том, что она никакого преступления не совершала и поэтому должна быть оправдана.
В день перелёта Александры Скочиленко в Германию вместе с другими участниками международного обмена «Фонтанка» поговорила с ее матерью, которая несколько лет жила во Франции. Во время пресс-конференции после освобождения некоторые из экс-заключенных рассказали, как именно для них выглядела процедура обмена.