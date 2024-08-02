Обменяли без прошений и загранпаспортов. Участники обмена заключенными рассказали о своем освобождении из российских тюрем

Журналист Владимир Кара-Мурза*, который оказался среди фигурантов масштабного обмена заключенными накануне, заявил, что он и его соратники не подавали прошений о помиловании. Несмотря на это, указы о помиловании были подписаны.
Фигуранты масштабного обмена заключенными, который произошел накануне, вечером 2 августа дают пресс-конференцию в Бонне. Кара-Мурза, в частности, отметил, что практика последних лет подразумевает составление прошений для помилований, но в их случае это не понадобилось. Кроме того, он отметил, что 61-я статья Конституции запрещает высылку российских граждан без их согласия, которого тоже никто не спрашивал. Еще одна деталь: для пересечения границы требуется загранпаспорт, и заключенным до последнего момента якобы обещали, что их оформят. Но выехали они по российским паспортам.
Политик Илья Яшин* заявил, что написал заявление начальнику СИЗО «Лефортово», где указал, что не дает согласия на высылку из России. Он добавил, что категорически не хотел включения в обменные списки, в Германию въехал по просроченному российскому паспорту, так что его идентифицировали по интернету. Относительно своего гипотетического возвращения Яшин подчеркнул: ему дали понять, что оно поставит крест на дальнейших обменах и усилит позиции противников нынешнего обмена, которые считают, что канцлер Олаф Шольц допустил ошибку.