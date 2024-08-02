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    Обменяли без прошений и загранпаспортов. Участники обмена заключенными рассказали о своем освобождении из российских тюрем

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    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Кара-Мурзой Владимиром Владимировичем либо касается деятельности иностранного агента Кара-Мурзы Владимира Владимировича.

    Журналист Владимир Кара-Мурза*, который оказался среди фигурантов масштабного обмена заключенными накануне, заявил, что он и его соратники не подавали прошений о помиловании. Несмотря на это, указы о помиловании были подписаны.

    Фигуранты масштабного обмена заключенными, который произошел накануне, вечером 2 августа дают пресс-конференцию в Бонне. Кара-Мурза, в частности, отметил, что практика последних лет подразумевает составление прошений для помилований, но в их случае это не понадобилось. Кроме того, он отметил, что 61-я статья Конституции запрещает высылку российских граждан без их согласия, которого тоже никто не спрашивал. Еще одна деталь: для пересечения границы требуется загранпаспорт, и заключенным до последнего момента якобы обещали, что их оформят. Но выехали они по российским паспортам.

    Настоящий материал (информация) произведен иностранным агентом Яшиным Ильей Валерьевичем либо касается деятельности иностранного агента Яшина Ильи Валерьевича.

    Политик Илья Яшин* заявил, что написал заявление начальнику СИЗО «Лефортово», где указал, что не дает согласия на высылку из России. Он добавил, что категорически не хотел включения в обменные списки, в Германию въехал по просроченному российскому паспорту, так что его идентифицировали по интернету. Относительно своего гипотетического возвращения Яшин подчеркнул: ему дали понять, что оно поставит крест на дальнейших обменах и усилит позиции противников нынешнего обмена, которые считают, что канцлер Олаф Шольц допустил ошибку.

    Обмен прошел вечером 1 августа в Анкаре. «Фонтанка» показывала первые кадры с места событий.

    Россия передала США экс-морпеха Пола Уилана, 19-летнего Кевина Лика, журналиста Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзу, Алсу Курмашеву, Лилию Чанышеву**, Вадима Останина**, Ксению Фадееву**, художницу Сашу Скочиленко, Илью Яшина, Андрея Пивоварова и Олега Орлова*.

    В Россию вернулись Вадим Красиков (службу которого в ФСБ подтвердил Кремль), Артём и Анна Дульцевы (их назвали разведчиками-нелегалами, вместе с ними прилетели их дети), Владислав Клюшин, Павел Рубцов, Вадим Конощёнок, Михаил Микушин и Роман Селезнёв.

    Возвращенных в рамках обмена с Западом из Словении Артема и Анну Дульцевых Песков назвал «нелегалами-разведчиками».

    *Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.
    **Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.

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