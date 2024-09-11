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Общество Два одиночества не встретились. После волка к видеоловушке вышел кабан

Два одиночества не встретились. После волка к видеоловушке вышел кабан

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6 комментариев

Дикий кабан попал в поле зрения видеоловушки Павла Глазкова на той же полянке во Всеволожском районе Ленобласти, где несколько дней назад ходил одинокий волк. Фотографии и видео биолог публикует 11 сентября в своем канале «Каждой твари по паре».

«Молодой секач вдруг учуял, что здесь побывал волк и, не мешкая, удалился прочь. Молодец. Осторожность в дикой природе никогда не помешает», — отмечает Павел Глазков.

Секач (самец кабана), как и волк, в гордом одиночестве. И это не удивительно. На втором году жизни, после наступления полового созревания, секачи навсегда уходят из стада — их выгоняют самки-свиньи. В стаде у кабанов царит жёсткий матриархат.

«Теперь этот самец будет жить в одиночестве и лишь зимой, в районе Нового года, при наступлении брачного периода он временно присоединится к какому-нибудь стаду. Но до этого ещё надо дожить», — пишет Павел Глазков.

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Кабан Волк Животные Природа Павел Глазков
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Комментарии
6
Koma2024
11 сентября 2024, 13:55
Волчара прям такой серьёзный, не дай бог встретиться с таким. Но красавец!
Entrenador2005
11 сентября 2024, 13:36
Почему решили, что кабан учуял волка? Может он учуял запах Павла Глазкова - и удрал? Тем более, что из-за расставленных ловушек про Павла среди зверей ходит дурная слава.
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