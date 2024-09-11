Два одиночества не встретились. После волка к видеоловушке вышел кабан

Дикий кабан попал в поле зрения видеоловушки Павла Глазкова на той же полянке во Всеволожском районе Ленобласти, где несколько дней назад ходил одинокий волк. Фотографии и видео биолог публикует 11 сентября в своем канале «Каждой твари по паре».



«Молодой секач вдруг учуял, что здесь побывал волк и, не мешкая, удалился прочь. Молодец. Осторожность в дикой природе никогда не помешает», — отмечает Павел Глазков.



Секач (самец кабана), как и волк, в гордом одиночестве. И это не удивительно. На втором году жизни, после наступления полового созревания, секачи навсегда уходят из стада — их выгоняют самки-свиньи. В стаде у кабанов царит жёсткий матриархат.



«Теперь этот самец будет жить в одиночестве и лишь зимой, в районе Нового года, при наступлении брачного периода он временно присоединится к какому-нибудь стаду. Но до этого ещё надо дожить», — пишет Павел Глазков.

